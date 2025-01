O cunoscută cântăreață a divorțat în mare secret, după 3 ani de mariaj. Avea numai cuvinte de laudă pentru soțul ei

În urmă cu puțin timp s-a aflat că o cunoscută cântăreață în mare secret, după 3 ani de mariaj. Aceasta avea numai cuvinte de laudă pentru soțul ei, cu toate că nu posta imagini în social media cu partenerul de viață.

Cine este interpreta care a divorțat după 3 ani de căsnicie

Ornela Pasăre, o interpretă de muzică populară din țara noastră, a decis să pună capăt relației pe care o avea. Vedeta a divorțat după doar 3 ani de căsnicie, fără să ofere informații despre ruptura care s-a produs.

Separarea ar fi avut loc la finalul anului 2024, discret, așa cum s-a întâmplat și cu nunta din 2021. Cântăreața nu a făcut nicio declarație pe marginea subiectului care a fost făcut public la Știrile Antena Stars, prezentate de Geanina Ilies.

În momentul de față, nu se știu motivele pentru care artista a decis să facă acest pas având în vedere că în urmă cu un an vorbea extrem de frumos despre soțul ei. considera că bărbatul îi este predestinat.

Cei doi s-au cunoscut la Biserică, având o conexiune puternică încă de la început. Ornela Pasăre părea că și-a găsit fericirea în brațele acestui domn cu care și-a unit destinele în Grecia și cu care a avut o relație ținută departe de lumina reflectoarelor.

Ce spunea în trecut Ornela Pasăre despre soțul ei

„Tot primesc mesaje mereu să pun poze și cu soțul meu. El nu prea vrea să se expună așa pentru că nu își dorește să iasă în evidență, să fie și el artist. A zis că un artist în familie este de ajuns, dar o poză merge, mai ales că am sărbătorit și ne-am reînoit jurămintele în Grecia.

Acolo ne-am logodit, acolo am fost cerută de soție. Ne-am propus să fie o tradiție și în fiecare an să ne reînoim jurămintele pe ținuturi elene”, a declarat Ornela Pasăre în urmă cu un an, conform .

Pe social media artista apare singură în imagini, fiind recunoscătoare pentru tot ce a primit de la Dumnezeu până acum. Interpreta de muzică populară așteaptă cu inima deschisă momentele din noul an.

„Fiecare zi este un dar. Deschide-l. Sărbătorește. Bucură-te de el. Zi minunată, suflete frumoase! Și nu uitați: Nimic fără Dumnezeu!”, a notat Ornela Pasăre pe pagina personală de Facebook.