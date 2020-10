O cunoscută cântăreață de muzică populară bolnavă de Covid, în stare gravă. Apel disperat pentru Rodica Olariu

Rodica Olariu, o cunoscută cântăreață de muzică populară, are mare nevoie de plasmă după ce s-a infectat cu noul tip de coronavirus. Artista este internată la Spitalul Clinic Municipal din Arad, starea sa de sănătate nefiind una extrem de bună în momentul de față.

Interpreta renumită în anii ’90 a lansat un strigăt de ajutor pe rețelele de socializare, acolo unde își anunță prietenii și fanii că are nevoie urgentă de plasmă pentru a putea trăi. Însănătoșirea vedetei poate veni de la persoane care s-au vindecat de COVID-19 și au grupa de sânge B3.

„Rugați-vă și voi cu mine să trec cu bine și peste încercarea asta. Doamne ajută la toată lumea. Amin!”, a scris Rodica Olariu pe Facebook, în dreptul unei imagini în care apare pe patul de spital.

Cântăreața se află internată la Terapie Intensivă de câteva zile bune, starea sa de sănătate fiind una delicată. Artista de muzică populară nu a fost uitată de amici, aceștia distribuind în număr foarte mare strigătul ei de ajutor din spital.

Printre cei care s-au implicat și au făcut apel pentru găsirea unei persoane inimoase care să doneze plasmă pentru Rodica Olariu se numără și Cătălin Moroșanu.

Sportivul și fostul concurent de la Ferma Vedetelor a mărturisit că este un fan înfocat al artistei, în adolescență ascultând piesele acesteia, mai ales că vocea vedetei reușea că îl facă fericit.

„Vă rog să distribuiți acest mesaj, poate este cineva care poate salva o viață. În adolescență îi ascultam cu drag muzica. Rodica Olariu a fost unul dintre artiștii care nu lipsea de la nicio petrecere în anii 90, iar vocea ei ne făcea mereu fericiți.

Astăzi am aflat că acum are la rândul ei nevoie de un sprijin pentru a zâmbi și ea. Este internată cu noul coronavirus la Spitalul Clinic Municipal din Arad și are nevoie urgentă de plasmă de la un donator cu Grupa B3 pozitiv.

Dacă ați fost purtători ai virusului și v-ați vindecat, nu ezitați să donați, puteți salva o viață. Doar împreună putem face o lume mai bună”, a scris Cătălin Moroșanu în mediul online, în dreptul unei imagini cu Rodica Olariu.

