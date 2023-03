O cunoscută interpretă de muzică populară s-a retras la mănăstire: ”Am dat mâna cu Dumnezeu”

O cunoscută s-a retras la mănăstire. Vedeta a mărturisit că a dat mâna cu Dumnezeu, după ce a fost ajutată de mai multe ori de Cel de Sus. Suferințele cu care s-a confruntat solista.

O renumită cântăreață de muzică populară a luat calea credinței. Lăcașul sfânt în care a ajuns recent i-a adus liniște sufletească

Claudia Ghițulescu, una dintre renumitele cântărețe de muzică populară și etno, a ales calea credinței. Solista în vârstă de 43 de ani a divorțat în urmă cu mai bine de 3 ani din cauza infidelității bărbatului și a trecut prin pierderea unei sarcini.

De atunci vedeta a început să se roage și să apeleze la cristale pentru a-și găsi liniștea și pacea interioară. Rugăciunile fac parte zilnic din viața sa, interpreta mergând foarte des la Bisericile și din țara noastră.

Recent, a stat câteva zile într-un lăcaș de cult din Piatra Neamț, unde s-a recules. În plus, în fiecare dimineață, la cafea, obișnuiește să citească o rugăciune, lucru pe care îl face și atunci când se pune la somn.

„Îmi place foarte mult să merg la locurile sfinte și de data asta am fost la Nichit, o mănăstire lângă Piatra Neamț. Chiar am simțit că am dat mâna cu Dumnezeu, a fost așa.

Am dormit mai multe zile la mănăstire și am avut timp mai mult pentru rugăciune. Tot timpul vorbesc cu Dumnezeu. Am simțit pur și simplu că stau numai în rugăciune. Acum i-am înțeles pe preoții și pe călugării care rezistă la mănăstire.

Faptul că te rogi, nu îți mai trebuie nimic, nu îți mai trebuie să te duci să vezi lucruri care sunt pe moment frumoase, dar nu îți rămân în suflet cum îți rămâne o rugăciune”, a dezvăluit Claudia Ghițulescu pentru .

Claudia Ghițulescu, împăcată după excursia la Ierusalim

Claudia Ghițulescu este împăcată cu trecutul și cu suferința de care a avut parte până acum, mai ales după excursia de la Ierusalim. Artista a vizitat Mormântul Sfânt, unde s-a rugat să găsească liniștea de care are nevoie.

Interpreta de muzică populară nu a închinat rugi numai pentru sine, ci și pentru fostul soț care și-a schimbat complet atitudinea și comportamentul după căsătorie. Din fericire, vedeta a trecut cu bine peste divorț datorită unui preot duhovnic care i-a fost alături.