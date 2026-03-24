O cunoscută jurnalistă a murit într-un incendiu devastator. În locuință se aflau și cei trei copii ai acesteia

O reporteriță celebră a încetat din viață în urma unor flăcări puternice care i-au cuprins casa. Pompierii i-au scos fără suflare și pe cei trei copii ai săi.
Alexa Serdan
24.03.2026 | 17:15
O jurnalistă a murit împreună cu cei trei copii. Sursa foto: X
Jessi Pierce, o cunoscută jurnalistă din Statele Unite ale Americii, a murit într-un incendiu devastator. Tragedia s-a petrecut în localitatea White Bear Lake din Minnesota. Primele informații arată că în locuință se aflau și cei trei copii ai acesteia, care nu au putut să fie salvați de medici.

Reporterița sportivă care a murit în incendiu

Foarte multă lume este în doliu după ce a aflat că Jessi Pierce (37 ani) a încetat din viață. Evenimentul nefericit s-a petrecut în cursul dimineții de sâmbătă, 21 martie 2026. Raportul întocmai de oamenii legii din SUA arată că flăcările au cuprins casa reporteriței sportive de la NHL în jurul orei 05:00.

În locuință nu se afla doar jurnalista, ci și cei trei copii ai săi. La momentul respectiv, soțul vedetei nu era sub același acoperiș. Un vecin a fost cel care a alertat numărul de urgență, atunci când a simțit miros de fum și a văzut incendiul devastator. La fața locului s-a deplasat imediat un echipaj de intervenție.

Din păcate, salvatorii nu au mai putut face nimic pentru jurnalista americană. Ei au constatat decesul după ce pompierii au scos din casă trupurile neînsuflețite a patru persoane. Reprezentanții Departamentului de Pompieri din White Bear Lake au subliniat că printre victime a mai fost și un câine.

„Vecinii care au apelat la 911 au raportat că au văzut foc venind prin acoperișul casei și au declarat că probabil se aflau persoane în interiorul casei. La sosire, echipajele au constatat că incendiul a cuprins complet structura și au început imediat eforturile de stingere a incendiului.

Echipajele au reușit apoi să localizeze un adult, trei copii și un câine în interiorul casei. Din păcate, toți erau decedați”, se arată în raportul întocmai de oamenii legii cu privire la decesul lui Jessi Pierce și a celor trei copii.

Ce au scris colegii după decesul jurnalistei

Jessi Pierce a fost o persoană foarte apreciată. Decesul său a șocat foarte multe persoane. Internauții au lăsat numeroase comentarii în spațiul online, în timp ce postul de televiziune la care lucra jurnalista a transmis un mesaj emoționant de condoleanțe.

„Întreaga familie a NHL transmite sincere condoleanțe familiei Pierce după moartea lui Jessi Pierce și a celor trei copii. Jessi a iubit sportul nostru și a fost un membru valoros al comunității NHL.com timp de mai bine de un deceniu”, a reacționat liga de hochei profesionistă nord-americană, NHL, conform Daily Mail.

„Întreaga echipă NHL.com este devastată de pierderea lui Jessi și a celor trei copii. Iubirea lui Jessi pentru familia ei și pentru hochei era evidentă, pentru că făcea totul cu energie și cu pasiune.

Dragostea ei pentru familie și pentru hochei era evidentă în energia și pasiunea pe care le aducea în munca sa. Era o adevărată bucurie să lucrezi cu ea. Toată lumea îi va simți lipsa”, a completat Bill Price, vicepreședinte și redactor-șef al site-ului oficial al ligii.

Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
