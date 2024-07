O debutantă de 58 de ani va reprezenta Chile la tenis de masă la Jocurile Olimpice!

Jocurile Olimpice au luat startul sâmbătă, oficial, după ce . Sportivii sunt în pregătiri pentru zilele în care vor avea .

Cea mai vârstnică debutantă de la Jocurile Olimpice

Deși numele este de origine astiatică, Zeng Zhiying va reprezenta Chile în marea întrecere internațională. Sportiva debutează la Jocurile Olimpice de la Paris pentru naționala sud-americană, unde locuiește de 35 de ani.

Zeng a părăsit China în anul 1989, atunci când a avut loc și masacrul de la Tiananmen Square, pentru a preda tenis de masă în Chile. Sportiva spune că se simte ca acasă în America de Sud, acolo unde vrea să își petreacă eternitatea după moarte.

„Nu mi-am imaginat niciodată (n.r. să ajungă la Jocurile Olimpice) pentru că am pornit pentru divertisment, pentru a face ceva sport. Am câștigat încredere jucând mult. Din moment ce am câștigat mereu, mi-a plăcut din ce în ce mai mult să joc.

Calificarea la Jocurile Olimpice este un vis mare, gigantic și a-l putea îndeplini la această vârstă este o fericire uriașă. Toată lumea mă cunoaște, mă salută, vrea o fotografie și pentru mine este doar bucurie.

Sunt deja chilian la inimă și la suflet, totul. Mă vor îngropa aici. Orice mișcare proastă ar putea să mă rănească și asta mă îngrijorează foarte mult“, a spus Zeng pentru , într-un interviu din satul olimpic.

Cine este Zeng Zhiying, sportiva de 58 de ani

Zeng Zhiying, care va juca sub numele chilean, Tania, a fost născută în sudul Chinei, la Foshan, fiind fiica unei antrenoare de tenis de masă. Ea a mai reprezentat naționala Chile la jocurile Pan Americane din Santiago, de anul trecut, unde a obținut bronzul.

Ajunsă acum la 58 de ani, sportiva a avut parte și de o carieră de profesionist la tenis de masă, de un deceniu. Odată cu plecarea din China, din 1989, Tania s-a căsătorit în Arica, nordul extrem al Chile, iar apoi s-a mutat la Iquique.

Zeng se află acum pe locul 151 în clasamentul jucătorilor de tenis de masă. Ea face naveta între Iquique și Santiago. Principalul motiv este iubirea pentru tenisul de masă, pe care îl predă în capitala sud-americană.