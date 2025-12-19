O decizie a ÎCCJ referitoare la activitatea DGA aruncă în aer ultimul dosar de corupție din magistratură: probe-cheie, în pericol de anulare

ADVERTISEMENT

Răsturnare de situație în cazul judecătoarei acuzate că primea droguri de la inculpații din propriile dosare. Ana-Maria Chirilă ar putea beneficia de noua decizie a ÎCCJ care a stabilit că ofițerii Direcției Generale Anticorupție pot efectua cercetări penale exclusiv în cazuri care implică angajați ai MAI. Cazul Ana-Maria Chirilă este singurul dosar de corupție al unui magistrat aflat pe rolul unei instanțe din România la finalul anului 2025.

În iunie, ÎCCJ a stabilit că ofițerii DGA nu mai pot ancheta medici, profesori sau magistrați

Singurul caz de corupție în magistratură aflat pe rolul instanțelor ar putea să rămână fără probe importante după ce, în iunie, ÎCCJ a stabilit că ofițerii DGA pot efectua cercetări penale doar în cazurile care implică angajați ai Ministerului Afacerilor Interne. Aceștia nu vor mai putea investiga dosare de corupție ce implică alte profesii, precum cea de magistrat.

ÎCCJ a luat această decizie luni, 16 iunie 2025, după ce a admis recursul în interesul legii (RIL), într-un alt dosar. Interpretarea devine obligatorie pentru toate instanțele din țară.

La data de 2 decembrie 2025, avocatul judecătoarei Ana-Maria Chirilă a solicitat efectuarea unei adrese către Parchetul General referitoare la implicarea DGA (Direcția Generală Anticorupție din cadrul MAI) în acte de urmărire penală în dosar. În acest dosar, Chirilă este acuzată de luare de mită și deținere de droguri de mare risc.

Ana-Maria Chirilă, singura judecătoare acuzată de corupție, a cerut instanței să verifice dacă DGA s-a implicat în acte de urmărire penală

”(Avocatul n.r.) …solicită efectuarea unei adrese către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia de Urmărire Penală, pentru a comunica dacă pe parcursul urmăririi penale au fost efectuate acte de urmărire penală de către lucrători D.G.A., iar în caz afirmativ să comunice ce acte au fost efectuate, având în vedere decizia prin care D.G.A. nu are competenţă generală pentru toate infracţiunile de corupţie, ci doar pentru infracţiuni de corupţie săvârşite de către cadre M.A.I.

De asemenea, arată că la percheziţia domiciliară efectuată la domiciliul inculpatei Chirilă Ana–Maria au participat lucrători D.G.A., iar în procesul – verbal de percheziţie nu este consemnat acest aspect, inculpata identificând faptul că erau lucrători D.G.A”, se arată în încheierea ședinței din 2 decembrie, consultată de FANATIK.

Curtea de Apel Iași, care judecă dosarul de corupție al magistratei Ana-Maria Chirilă a admis cererea, solicitând o adresă către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

”Judecătoarea Narcos” crede că și SRI a lucrat la dosarul ei

Implicarea DGA în dosarul judecătoarei Ana-Maria Chirilă ar putea duce la anularea unor probe importante din dosar. Instanța ar fi, practic, obligată să țină seama de recursul în interesul legii, în ciuda faptului că, la momentul anchetei propriu-zise, ofițerilor DGA nu le era interzis să participe la urmărirea penală a unui magistrat, împreună cu procurorii DNA (în fapt, RIL reprezintă o interpretare a legii și nu o modificare a acesteia).

În trecut, Ana-Maria Chirilă în activitatea de supraveghere audio-video din dosarul în care e acuzată de fapte de corupție. În această privință, instanța nu a fost de acord să ceară relații de la SRI.

În aceeași ședință, avocatul judecătoarei Ana-Maria Chirilă a și Judecătoria Suceava pentru a comunica dacă întârzierea motivărilor în unele dosare era o practică obișnuită a magistratei.

De ce este acuzată judecătoarea Ana-Maria Chirilă

Ana-Maria Chirilă, magistrat la Tribunalul Suceava, a fost trimisă în judecată la începutul anului 2024 pentru folosire de informații ce nu sunt destinate publicității, luare de mită, punerea la dispoziție a locuinței în vederea consumului de droguri, deținere de droguri și trafic de droguri.

Procurorii o acuză că aceasta punea la dispoziția interlopilor Ciprian Cotoară și Mihai Pânzari informații nepublice privind acte de urmărire penală și măsuri luate de DIICOT Suceava. Cei doi sunt inculpați acum în același dosar cu Ana-Maria Chirilă.

În schimbul informațiilor, ea ar fi primit de la interlopi bucuri și servicii: cercei, brățări, un sejur la un hotel de 4 stele din Iași, un bilet la concertul trupei Carla’s Dreams. De asemenea, ea ar fi primit în folosință gratuită o mașină și ar fi fost aprovizionată cu droguri de unul dintre inculpați. În noiembrie, Ana-Maria Chirilă a fost interogată timp de opt ore de judecătorii Curții de Apel Iași.