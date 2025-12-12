O deputată AUR i-a scris lui Ilie Bolojan să se plângă că se fumează la Palatul Parlamentului. După o lună a venit răspunsul: ”Stimată doamnă”

ADVERTISEMENT

Cristina Emanuela Dascălu, deputat AUR din circumscripția nr 24 Iași, i-a trimis o scrisoare premierului Ilie Bolojan pentru a-l întreba ce măsuri intenționează să ia Guvernul României pentru a combate fumatul de pe holurile Palatului Parlamentului. Femeia spune că aleșii poporului și funcționarii care lucrează aici sunt primi care încalcă legea, deși ar trebui să reprezinte un exemplu pentru restul societății.

În Parlamentul României se fumează peste tot: pe scări, holuri sau în birouri

Scriitoarea Cristina Emanuela Dascălu (56 de ani), aflată la primul mandat în Camera Deputaților din partea Alianței pentru Unirea Românilor a transmis, la mijlocul lunii noiembrie, un mesaj sub forma unor întrebări parlamentare către Guvernul României, în atenția premierului Ilie Bolojan, în care aduce în discuție ”respectarea legislației antifumat în incinta Parlamentului României”.

Deputata AUR a solicitat răspuns în scris și oral din partea șefului executivului, pe care l-a întrebat ce măsuri ar putea să ia prin instituțiile cu atribuții de control.

”Stimate Domnul Prim Ministru

Deși România dispune de un cadru legislativ clar privind interzicerea fumatului în spațiile publice închise (Legea nr 349/2002, cu modificările și completările ulterioare), în Parlamentul României se fumează în mod constant, inclusiv pe holuri, în birouri și în spații destinate personalului administrativ, dar cel mai mult pe scări, ceea ce contravine atât legii, cât și normelor elementare de sănătate publică și respect instituțional.

Deputată AUR, către Ilie Bolojan: ”Considerați acceptabil să se încalce legea?”

Având în vedere toate aceste aspecte, vă rog să răspundeți la următoarele întrebări:

Ce măsuri intenționează să ia Guvernul, prin instituțiile cu atribuții de control (Ministerul Sănătății, ANPC, Poliția Locală, Inspectoratul pentru Situații de Urgență), pentru a asigura respectarea legii antifumat în Parlamentul României Considerați acceptabil ca în clădirea care ar trebui să fie un exemplu de legalitate și civilizație să se încalce în mod repetat o lege adoptată chiar de această instituție?.

Vă mulțumesc”, se arată în interpelarea premierului României.

Ilie Bolojan, informat de întrebările deputatei AUR. Ce răspuns a transmis Palatul Victoria

La mai puțin de o lună mai târziu, semnate de deputata AUR. Mesajul nu este semnat de Ilie Bolojan ci de secretarul de stat Nini Săpunaru, care se ocupă de relația cu Parlamentul.

”Stimată doamnă deputat,

Referitor la întrebarea dumneavoastră adresată Prim-Ministrului (…) vă comunicăm faptul că Departamentul pentru relația cu Parlamentul a asigurat informarea Prim-Ministrului cu privire la această întrebare și precizăm următoarele.

Potrivit prevederilor art. 5 alin (1) din Legea 349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun, responsabilitatea implementării măsurilor administrative necesare respectării legislației în domeniu, revine persoanelor din instituțiile și unitățile care administrează spațiile vizate, prin elaborarea și punerea în aplicare a regulamentelor interne.

Folosesc acest prilej, doamnă deputat, pentru a vă asigura de întreaga mea disponibilitate și determinare de a respecta obligațiile ce decurg din activitatea de control parlamentar pe calea întrebărilor și interpelărilor și de a asigura o bună relație între Guvern și Parlament”, se arată în răspunsul venit de la Palatul Victoria.

Ce amenzi riscă parlamentarii prinși fumând la locul de muncă

Dacă sunt , aleșii români s-ar putea alege cu amenzi cuprinse între 100 și 500 de lei. În schimb, deținătorul spațiului, adică Parlamentul României, riscă să primească contravenții cuprinse între 5.000 de lei (la prima abatere) și 15.000 de lei.

Potrivit Legii 349/2002, fumatul în spații publice închise este total interzis. Nu se fumează nici la locul de muncă (cu excepția spațiilor special amenajate, conform legii).

Cine este Cristina Emanuela Dascălu, autoarea scrisorii către Ilie Bolojan despre fumat în Parlament

Cristina Emanuela Dascălu, autoarea scrisorii către Ilie Bolojan, are 56 de ani și este din Târgu Neamț. Ea este scriitoare, poetă, critic literar, cercetător științific, membră a Uniunii Scriitorilor și a Uniunii Ziariștilor din România.

Din 2024, ea a devenit deputat în Parlamentul României din partea AUR, deținând funcția de vicepreședinte al Comisiei pentru învățământ și în cea de politică externă.