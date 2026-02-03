O deputată din partidul Dianei Șoșoacă solicită 1,4 miliarde lei pentru persoanele cu probleme psihice. Ce vrea să facă în fiecare județ

ADVERTISEMENT

O deputată a partidului SOS România, condus de controversata europarlamentară Diana Șoșoacă, a depus un proiect de lege prin care cere alocarea sumei de 1,4 miliarde de lei pentru un program care îi vizează pe cei care au probleme psihice.

Proiectul, redactat de deputata Elena-Laura Toader, prevede înființarea unor centre (câte două pe fiecare județ) de asistență/ ajutorare a persoanelor cu o sănătate mintală șubrezită care se pot (re)integra cu greu în societate sau nu au acces întotdeauna la un tratament adecvat și la consiliere pe bune.

În expunerea de motive a legii înregistrate la Camera Deputaților pe 2 februarie 2026, se menționează că pentru persoanele cu tulburări psihice viața de zi cu zi este, de cele mai multe ori, una plină de opreliști, iar centrele de sănătate mintală și unitățile specializate sunt insuficiente, iar lipsa personalului calificat (psihiatri, psihologi, asistenți sociali) face ca timpii de așteptare pentru cei care au nevoie de ajutor să fie de luni întregi. În mediul rural, aceste probleme se accentuează, iar costurile terapiilor și tratamentelor, deseori neacoperite de stat, devin o povară greu de suportat.

350 de milioane de lei pe an, costul pentru implementarea înființării centrelor de sprijin

Mai mult de atât, persoanele care suferă de depresie, anxietate accentuată sau schizofrenie ori au fost diagnosticate cu sindrom bipolar, stigmatizarea marginalizează pacienții și îi izolează de societate, în timp ce familiile nu suferă doar din punct de vedere emoțional, ci sunt atinse serios și la buzunar, căci costurile financiare asociate îngrijirii sunt uriașe.

Proiectul normativ prevede urmărește să garanteze drepturi clare, acces echitabil la servicii de sănătate mintală și sprijin real pentru pacienți, dar și pentru familiile lor. Adoptarea acestei legi ar presupune un efort financiar gândit pe o perioadă de 5 ani (proiect-pilot pentru a observa dacă ideea ar putea fi funcțională sau nu). Costurile sunt estimate la aproximativ 350 de milioane de lei pe an, reprezentând 0,03% din PIB.

OMS: 1 din 4 persoane va fi afectată de o tulburare psihică pe parcursul vieții

Vorbim, în primul rând, despre posibilitatea reintegrării sociale a persoanelor cu probleme de sănătate mintală în special în câmpul muncii. Potrivit unui raport al societatea ar recupera, pentru fiecare leu investit într-un astfel de program, între 3 și 5 lei prin reducerea costurilor asociate șomajului, asistenței sociale și tratamentelor întârziate. Același for internațional susține că 1 din 4 persoane va fi afectată de o tulburare psihică pe parcursul vieții.

Documentul aflat la Cameră vrea să pună ordine cu privire la atribuțiile și obligațiile instituțiilor publice în abordarea problemei. Legea se adresează și formării specialiștilor, venind cu burse și stimulente pentru vecinii care aleg să activeze în comunități dezavantajate, în timp ce angajatorii ar putea beneficia de subvenții și stimulente fiscale pentru facilitarea integrării profesionale a persoanelor cu

Dacă trece legea în varianta inițiatoarei, în România ar urma să se înființeze 80 de centre dedicate persoanelor cu probleme psihice

Planul, gândit pentru cinci ani, ar ajunge la costuri totale de 1,4 miliarde de lei. Conform proiectului de lege, în primul an s-ar adopta normele metodologice și lansarea programelor-pilot în cinci județe. În anii următori, rețeaua de centre comunitare (câte două pe fiecare județ) ar urma să se extindă treptat, iar programele de educație și prevenție ar acoperi toate școlile și universitățile, iar sprijinul pentru angajatori va fi implementat la scară largă. În anii patru și cinci, rețeaua ar urma să fie consolidată ajungându-se la 80 de centre funcționale la nivel național. Inițiatoarea legii scrie că ar fi recomandate inclusiv parteneriatele public-private în vederea ajutorării persoanelor stigmatizate din cauza tulburărilor psihice.