O echipă de handbal din Liga Florilor a ajuns în spital. 8 jucătoare și 3 membri ai staffului sunt la Urgențe!

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Opt handbaliste ale CSM Iași 2020, antrenoarea secundă, kinetoterapeuta și masorul echipei moldovene au ajuns în această dimineață la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului din Baia Mare. Conform oficialilor grupării Primăriei Iași, toate cele unsprezece persoane au toxiinfecții alimentare. Șefii CSM Iași 2020 spun că problemele au apărut după masa pe care echipa a mâncat-o înainte de meciul cu Minaur Baia Mare, disputat duminică, în etapa a 10-a a Ligii Florilor.

CSM Iași 2020 a dat doar cinci goluri într-o repriză!

CSM Iași 2020 a fost de nerecunoscut în de duminică seară. După un prim act în care meciul a fost relativ echilibrat, scorul pauzei fiind 17-13, oaspetele au mai înscris de doar cinci ori după pauză și au cedat la scor, la 16 goluri diferență: 18-34.

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oficialii CSM Iași 2020 au anunțat că multe jucătoare s-au simțit rău. Multe handbaliste au avut deranjamente stomacale și au fost lipsite de vlagă pe parcursul partidei, resursele fizice epuizându-se rapid.

Toxiinfecție alimentară din cauza unei mese

Diferența uriașă a fost cu atât mai surprinzătoare cu cât Iașul, una dintre echipele din subsol, pierduse greu etapa trecută, la Slatina, cu o echipă care are un statut asemănător cu al lui Minaur, care era pe loc de baraj după nouă runde. Căutând explicații, moldovenii au ajuns la concluzia că echipa a suferit o toxiinfecție alimentară din cauza mesei mâncate înainte de meci.

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„Cu câteva ore înainte de meci, a fost servită masa, care a fost un piure cu carne de pui. După câteva ore, mai multe jucătoare, în special cele care au mâncat porțiile întregi, au început să se simtă rău. Erau lipsite de vlagă, au avut deranjamente la stomac, unele – amețeli. Firesc, echipa nu a făcut față, a căzut pe parcursul meciului și a făcut o a doua repriză foarte slabă” a declarat președintele Consiliului de Administrație al CSM Iași 2020, Mihai Liviu Gavril. Ținând cont de situație, delegația ieșeană a luat decizia de a nu se mai întoarce acasă imediat după meci. Moldovencele au rămas peste noapte la Baia Mare, iar lucrurile s-au complicat în această dimineață.

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CSM Iași 2020 a ajuns la UPU!

Opt handbaliste și trei persoane din stafful CSM Iași 2020 au luat decizia de a merge la Spitalul din Baia Mare. Toți s-au simțit și mai rău în această dimineață, după problemele acuzate și pe parcursul nopții.

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„Din păcate, Mina Novovic, Lavinia Florea, Alina Molkova, Valentina Trică, Iustina Baban, Ana Stana, Kristina Radayeva, Isabella Gois, antrenoarea Andreea Dinu, kinetoterapeuta Alexandra Pădurariu și masorul Vasile Trică au avut și luni dimineață dureri puternice de stomac, stări de vomă, greață. Unele au amețeli, diaree și dureri de colecist. Drept urmare, s-a luat decizia de a se merge la UPU, la Spitalul din Baia Mare”, a declarat Gavril.