O echipă de tradiție din România își face stadion modern: „Va fi similar cu Arcul de Triumf și e gata într-un an”

În umă cu două săptămâni, CS Hunedoara a înregistrat la OSIM marca „FC Corvinul 1921” și drept de folosință al acestei titulaturi în urmăptorul deceniu. Evenimentul a avut loc la jumătate de lună după ce echipa a fost la un pas să producă o mare surpriză în 16-imile Cupei României, .

Proiectul noului stadion este la studiul de fezabilitate

Iar veștile bune continuă să vină dinspre Hunedoara. Concret, în 2022 va începe contrucția unui stadion, care va arăta la fel ca acela de la Arcul de Triumf din București. Informația a fost făcută publică de antrenorul grupării din Liga 3, Florin Maxim.

„Am înțeles că proiectul se află la studiul de fezabilitate. Urmează trei luni în care se pot depune contestații în privința proiectului, după care proiectarea durează între trei și șase luni. Așa sunt procedurile în România.

Stadionul vechi va fi dărâmat complet

La noi e bine că se va lua direct proiectul de la Arcul de Triumf. Avem deja un stadion făcut după acest model, Arcul de Triumf, iar execuția va dura un an, un an și ceva. Stadionul vechi va fi dărâmat complet, nu are fundație.

După ce vor începe lucrările putem juca la Simeria, la Deva sau la Orăștie. Mai sunt câteva stadioane cochete în zonă”, a spus Florin Maxim pentru .

Nu ar fi exclus ca, în funcție de evoluția lucrurilor, viitorul stadion să aibă o capacitate mai mare decât are „Casa Rugby-ului”, 8.207. În prezent, la meciul împotriva celor de la FCSB are 16.500 de locuri.

Stadionul Arcul de Triumf a costat 36.926.880 milioane de euro, terenul are suprafața de 120m x 80m, având o suprafață de joc de tip gazon natural hibrid (gazon natural cu fibre artificiale) și încălzire.

În respectivul complex se mai găsesc vestiare pentru sportivi și arbitri, spații pentru mass-media sală de conferințe, zonă de flash interviu etc, puncte de prim-ajutor pentru spectatori la fiecare tribună, centru de recuperare pentru sportivi (de tip spa şi medicină sportivă cu dotări aferente) plus post de control anti-doping și spații administrative.

Realizarea obiectivului nu este o simplă formalitate

În ceea ce privește latura sportivă, CS Hunedoara a acumulat 25 de puncte după cele 9 etape jucate în Seria a 9-a din Liga I. Elevii lui Florin Maxim au câștigat nouă meciuri și au remizat unul singur, având un golaveraj impresionant: 30 de goluri marcate și nouă primite.

Evident, obiectivul este promovarea în Liga a II-a. „Pentru asta am adus și jucătorii cu experiență. Noi ne dorim să promovăm. Nu mai are rost să discutăm. Alt obiectiv nu există”, a declarat antrenorul Florin Maxim.

Tehnicianul este convins că îndeplinirea obiectivului nu este o simplă formalitate. „Băieții au simțit la Turda, unde am fost conduși cu 2-0. După care asta le-am spus. Să nu facem în deplasare un efort mai mare decât trebuie. Că de câștigat, câștigăm meciurile.

Suntem o echipă organizată. În componența echipei avem jucători cu experiență care îi trag și îi învață de bine pe cei tineri, dar o formalitate nu va fi”, a adăugat antrenorul Hunedoarei.