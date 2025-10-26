O echipă din România a câștigat „Champions League” la şah! Campionul mondial a jucat pentru Superchess!

ADVERTISEMENT

Campioana României, Superchess, a câştigat European Club Cup, o competiţie care este echivalentul Champions League în lumea şahului. Turneul a avut loc la Rodos, în Grecia, şi a avut la start nu mai puţin de 102 echipe la secţiunea open şi alte 20 la feminin. De altfel, Superchess a luat medalie şi la feminin, bronz pentru reprezentantele României.

Superchess, campioana României, a câştigat European Club Cup la şah! Campionul mondial Gukesh Dommaraju, prestaţii excelente şi aur la masa 1

Superchess, echipă sponsorizată de Fundaţia Superbet, a avut şi în acest an o distribuţie absolut stelară. Gukesh Dommaraju, campionul mondial en-titre, a reprezentat echipa din România la această competiţie şi a luat medalie de aur pentru prestaţiile de la masa 1. Alexey Sarana, Parham Maghsoodloo, Jorden van Foresst, Bogdan Deac, Daniel Dardha şi Constantin Lupulescu au fost ceilalţi jucători din echipa condusă de Ivan Sokolov.

Ca dovadă clară a nivelul uriaş al competiţiei din Grecia, Superchess a început European Club Cup ca favorită 4 a competiţiei. Turcii de la Bayegan Pendik, cu Anish Giri, Mamedyarov, Rapport şi Sarin printre numele cele mai sonore, porneau ca favoriţi 1. Alkaloid, reprezentanta Macedoniei de Nord, i-a avut printre alţii pe Erigaisi, Wei Yi şi Yu Yangyi, a fost favorita 2. Iar cehii de la Novy Bor, favoriţi 3, au venit cu Vidit, Harikrishna şi Keymer printre staruri.

Mesajul campionului mondial Gukesh Dommaraju, după ce a câştigat Campionatul European al Cluburilor cu o echipă din România: „Mândru şi recunoscător!”

Au fost victorii pe linie în cele 7 runde disputate pentru Superchess, cu meciuri foarte echilibrate în ultimele două runde. În runda 6, Superchess a trecut de Alkaloid după ce Gukesh l-a învins pe Erigaisi la masa 1, iar celelalte 5 meciuri s-au terminat cu remize. Tot 3,5-2,5 a fost şi în ultima rundă, cu ungurii de la Tuxera. Sarana şi Deac, românul chiar cu piesele negre, au adus victorii pentru Superchess, în vreme ce Maghsoodloo fusese învins la masa 3.

„Prima mea medalie de aur la Campionatul European al Cluburilor, în echipa Superchess, şi a doua oară când câştig aurul individual la masa 1. Mândru şi recunoscător colegilor mei minunaţi, antrenorului şi Fundaţiei Superbet pentru această experienţă minunată!”, a scris , pe pagina sa de Instagram.

La secţiunea feminin, Superchess a fost reprezentată de Irina Bulmaga, Nino Batsiashvili, Dinara Wagner, Ulviyya Fataliyeva şi Marsel Efroimski. Superchess a terminat pe locul 3, cu 4 victorii, un egal şi două înfrângeri. Fetele de la Cercle d’echecs de Monte Carlo au reuşit , cu 6,5 puncte.