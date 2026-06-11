Sport

O echipă națională a ajuns în SUA cu 300 de kilograme de pește și 6000 de portocale

Campionatul Mondial de Fotbal începe astăzi cu partida Mexic – Africa de Sud, programată la ora 22.00, după care va urma un adevărat regal de meciuri, până pe 19 iulie
Catalin Oprea
11.06.2026 | 08:50
O echipa nationala a ajuns in SUA cu 300 de kilograme de peste si 6000 de portocale
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Norvegienii au dus în SUA 300 de kilograme de pește OTO X
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Pentru prima dată după 1998, Norvegia va participa la o Cupă Mondială şi are ambiţii serioase, ținând cont că îl are în echipă pe Erling Haaland, fotbalistul lui Manchester City, care este cotat la 200 de milioane de euro.

Norvegia a venit cu sute de kilograme de mâncare de acasă

Echipa scandinavă, care are baza la Greensboro (Carolina de Nord), este una dintre formațiile care nu a venit cu mâna goală în SUA. Ba din contra, nordicii sunt protagoniștii unei situații inedite, care a pus în încurcătură autoritățile americane.

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Astfel, în cantonamentul echipei au fost aduse 300 de kilograme de peşte, 116 kilograme de brânză şi 6.000 de portocale, pentru a fi incluse în hrana sportivilor norvegieni pe toată durata competiţiei. Rolul acesta va reveni celor trei bucătari din ţară au plecat, de asemenea, spre Statele Unite. Ţara nordică a recurs şi anterior la astfel de practică, ultima data chiar la Jocuri Olimpice.

Duelul Haaland – Mbappe e programat pe 26 iunie

Norvegia va miza pe cei mai importanți jucători ai săi la Cupa Mondială 2026, cu Erling Haaland și Martin Ødegaard în prim-plan, alături de Antonio Nusa. În schimb, lipsesc nume precum Kristian Arnstad, Zlatko Tripić și Aron Dønnum, lăsați în afara lotului final.

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Prezența din această vară este abia a patra din istoria naționalei Norvegiei, la un turneu final, după edițiile din 1938, 1994 și 1998. Ea a venit însă după o campanie solidă, în care nordicii au impresionat inclusiv prin victoria categorică în fața Italiei, scor 4-1.

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La turneul final, Norvegia va evolua în Grupa I, alături de Franța, Senegal și Irak. Debutul va fi pe 17 iunie, cu Irak, apoi urmează partida cu Senegal (23 iunie) și la final derbyul cu Franța (26 iunie), care îi va aduce față în față pe Haaland și Mbappe.

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Lotul Norvegiei pentru Campionatul Mondial din 2026

Portari: Orjan Nyland (Sevilla), Egil Selvik (Watford), Sander Tangvik (Hamburger SV)

Fundași: Julian Ryerson (Borussia Dortmund), Kristoffer Ajer (Brentford), Leo Skiri Ostigard (Genoa), David Moller Wolfe (Wolverhampton), Marcus Holmgren Pedersen (Torino), Torbjorn Heggem (Bologna), Fredrik Bjorkan (Bodo/Glimt), Henrik Falchener (Viking), Sondre Langas (Derby County)

Mijlocași: Martin Odegaard (Arsenal), Sander Berge (Fulham), Patrick Berg (Bodo/Glimt), Kristian Thorstvedt (Sassuolo), Morten Thorsby (Cremonese), Thelo Aasgaard (Rangers), Andreas Schjelderup (Benfica), Jens Petter Hauge (Bodo/Glimt), Fredrik Aursnes (Benfica)

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Atacanți: Erling Haaland (Manchester City), Alexander Sorloth (Atletico Madrid), Jorgen Strand Larsen (Crystal Palace), Oscar Bobb (Fulham), Antonio Nusa (RB Leipzig)

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