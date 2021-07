La proba de la matematică a Bacalaureatului, o elevă din Capitală a obținut 1,10. După contestație, diferența a fost una imensă.

Lucrarea acesteia a fost notată cu 8,10. Se pare că totul a fost o eroare de transcriere. Familia acesteia aduce acuzații grave, susținând că s-a pus presiune din partea inspectoratului pentru a retrage contestația, scrie

O elevă a fost notată cu 1,10 la Bacalaureat. După contestație a primit 8,10. Cum s-a întâmplat

Eleva a fost informată de către Inspectoratul Școlar că nota obținută este 8,10. Mai mult, i s-a cerut retragerea contestației, pe motiv că nota ar putea să scadă după recorectare.

Tânăra a fost șocată când a văzut primele rezultate: „când am văzut notele în platforma electronică, în special nota la matematică, mi-a căzut fața – 1,10 și rezultatul «respins»!”

„Am plâns, chiar dacă știam că nu poate fi asta nota mea vreodată. Dacă nu erau prietenele mele cu mine, cred că aș fi plâns încontinuu și nu m-aș mai fi ridicat din pat să depun contestație,” a povestit ea, potrivit sursei citate anterior.

Eleva a depus contestație, însă ceea ce a urmat este uimitor. A aflat de la centrul de contestații a fost o greșeală de transcriere. Ulterior, a fost contactată de directorul instituției, care i-a transmis să ia legătura cu inspectorul general adjunct, Daniel Mălăelea, cel care a fost și șeful Comisiei de Bacalaureat pe București.

În acest fel, adolescenta a aflat că nota acesteia ar fi 8,10. „Cei de la inspectorat ne-au spus că, dacă vom retrage contestația, va fi totul bine și frumos, rămâne nota 8,10. Dar contestația poate și să-ți scadă nota. Nu ne-am lăsat păcălite de acest lucru. Noi am făcut cu profesorii mei un calcul cu baremul în față și mi-au spus că mai puțin de 8,20 nu ar fi avut cum să iau.”

Nota, scăzută după recorectarea lucrării

Eleva a explicat că i s-ar fi cerut retragerea contestației. Aceasta a povestit că ar fi fost informată că nota ar putea să scadă după recorectarea lucrării.

Ulterior, mama acesteia a fost contactată de la inspectorat. Femeia a fost informată că, după reevaluarea lucrării, nota fiicei sale este 7,80. I s-ar fi trasmis că ar fi mai înțelept să retragă contestația și să păstreze nota inițială, 8,10.

„Noi am rămas foarte bulversate de situație, nu știm de ce ni s-au comunicat ambele note, având în vedere că nu este nici etic, nici legal. În plus, consider că ar fi trebuit să vorbească cu mine, nu cu mama, din moment ce sunt majoră și știu exact ce am făcut,” a povestit eleva.

În cele din urmă, fata a scris o cerere de retragere a contestației și a mers la centrul de contestații să o depună. Acolo, la Școala Centrală, au aflat că nu se cunoaște o metodologie prin care o contestație să fie retrasă.

Nici Regulamentul Bacalaureatului nu prevede . Elevii sau părinții acestora, dacă candidații nu sunt majori, sunt informați că nota se poate micșora în urma contestației și sunt nevoiți să semneze că au luat la cunoștință acest lucru.

Ce s-a întâmplat cu contestația?

După vizita la centrul de contestații, cele două femei s-au întors la inspectorat, întrucât nu știau ce să facă. Acolo au aflat că cererea de retragere nu mai poate fi primită, pentru că era trecut de ora 18:00.

„Domnul Mălăelea a negat vineri că a pus presiune pe noi și a spus că, de fapt, a fost alegerea noastră să contestăm și apoi să nu ne retragem contestația. Dar ne-a pus la dispoziție alegerea, de fapt,” a povestit fata. Au plecat de la inspectorat convinse că nota finală va fi 7,80.

, nota fiind 8,10. Mai mult, pe site-ul ministerului nu apare că lucrarea ar fi fost recorectată.

„Aș fi înțeles perfect dacă și-ar fi cerut scuze, dar nici nu au vrut să-mi dea o altă șansă la contestație. E o materie exactă matematica. Mama mea e convinsă că n-au mai corectat lucrarea a doua oară,” a povestit tânăra.

Inspectorul școlar general al municipiului București, Mihaela Ștefan, a explicat că nu știe prea multe despre acest caz: „probabil că situația în sine pornește de la o eroare de transcriere a notei respective, cel puțin eu asta am înțeles. Eu cunosc niște detalii legate de această situație și credeam că lucrurile sunt rezolvate și tranșate între familie și minister.”