„O experiență foarte utilă!”. Adrian Mutu, detalii de culise despre situația lui Cristi Chivu la Parma

Cristi Chivu a fost pus în luna februarie în poziția de antrenor al Parmei, echipa la care evoluează Dennis Man și Valentin Mihăilă fiind prima de seniori din . Adrian Mutu a vorbit despre parcursul colegului de generație.

Adrian Mutu, detalii de culise despre situația lui Cristi Chivu la Parma

În cadrul „Don Mutu”, Adrian Mutu a transmis că a vorbit cu . „Briliantul” susține că l-a simțit pe Cristi Chivu încrezător și speră că acesta va reuși să-i salveze pe „Cruciați”. Totodată, Mutu e de părere că experiența în Seria A va fi benefică. Chivu are un palmares pozitiv, cu 5 egaluri, o victorie și o înfrângere pe banca Parmei.

„Am vorbit cu Cristi Chivu, da. De când s-a dus la Parma, da, am vorbit. Dificultatea acestei experiențe și la ce s-a înhămat, pentru că nu e un lucru ușor să o salveze pe Parma. În general, Seria A nu e un campionat ușor. E încrezător! Fără să-mi spună el, îmi dau eu seama că are un chef de muncă și, bineînțeles, fiind o echipă în Seria A, își dă seama de oportunitatea pe care o are și vrea să profite de acest lucru, pentru a putea progresa în cariera lui de antrenor. E o experiență utilă din toate punctele de vedere.

Nu știu cât de mare e presiunea, că nu am vorbit și nu am întrebat ce crede proprietarul clubului sau directorul sportiv despre asta, dar din ce am citit am înțeles că e un proprietar care îl dorește, îi plac tinerii și dorește să construiască echipa bazându-se pe tineri. Cristi e apreciat și prin faptul că e un antrenor tânăr, un începător, ca să spun așa, la nivel de seniori.

„Poate să aibă succes! Nu e o dramă dacă retrogradează”

Poate să aibă succes, adică lucrul ăsta poate să-l avantajeze, în sensul că are încrederea clubului și poate să lucreze în liniște. Acesta e un lucru important, foarte important pentru el, mai ales fiind la început, iar dacă mai vin și rezultate, și aici mă refer la rezultatul final, nu meci de meci, să salvezi echipa de la retrogradare, cred că e o experiență foarte reușită. Indiferent cum se va întâmpla, și chiar dacă retrogradează, eu cred că pentru Cristi e o experiență utilă și foarte bună să vadă, să înțeleagă ca antrenor.

De ce să nu fie bună experiența în cazul în care retrogradează? El nu a luat echipa de la început și i-a retrogradat. El a venit într-un moment în care echipa era mai pe un loc mai jos. Gândește-te ce simte Juric, care a fost la Torino și la Genoa și la multe echipe din Seria A, când s-a în Anglia și a retrogradat cu o lună jumate înainte. Înțeleg că a și plecat săptămâna trecută, și-a dat demisia. El ce să mai zică că n-a avut nicio victorie, că n-a avut nimic.

Nu e o dramă, pentru că nu e doar vina antrenorului, e o vină comună în primul rând și mai ales nu a luat echipa de la început. Ca să poată să fie, să spunem așa, el antrenorul, o să spunem, vinovat principal. Păi chiar dinainte ce a făcut? Pentru că Cristi a venit în ultimele etape. E de șase meciuri acolo, dacă nu mă știu, sau șapte, nu știu. Nu se gândește la retrogradare. Din ce l-am simțit, e încrezător și eu cred că va reuși”, a declarat Adrian Mutu.

