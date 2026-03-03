O expertă NATO care a prezis invazia Rusiei în Ucraina dezvăluie cât de aproape suntem de Al Treilea Război Mondial: „Superiorii mă considerau exagerată”

ADVERTISEMENT

Experta descrisă de presă drept ”futurologa” de la NATO, Florence Gaub, a abordat într-un interviu acordat cotidianului El Pais războiul din Iran, răspunzând la întrebarea de pe buzele tuturor: chiar suntem aproape de o conflagrație mondială sau panica întrece realitatea din laboratoarele puterii și teren?

Florence Gaub, expertă NATO în identificarea crizelor și conflictelor globale, despre situația de pe planetă

Gaub (48 de ani), este politolog franco-german născut la Munchen și conduce divizia de cercetare a NATO Defense College de la Roma. Studiază tendințe, scenarii de război și încearcă să prevadă crizele înainte să se producă. Interviul în care abordează tensiunile din Orientul Mijlociu a fost acordat ziarului El Pais înainte de atacul din Iran și a fost completat imediat după declanșarea loviturilor SUA și Israel. Concluziile femeii sunt neliniștitoare: riscul unui conflict major este cât se poate de real, dar nu pentru că Trump sau înlocuitorul lui Khamenei va apăsa pe butonul roșu, căci lucrurile nu sunt atât de simple.

ADVERTISEMENT

„Poți aluneca spre un conflict de acest tip fără ca nimeni să-l dorească: poate începe de la un accident, o interpretare greșită, o escaladare verbală, decizii luate sub presiune. De multe ori se trece o linie pe care nimeni nu vrea să o treacă”, a declarat Florence Gaub, pentru El Pais.

I-a avertizat pe șefi cu privire la războiul din Ucraina, dar au considerat-o exagerată

Întrebată dacă a anticipat , Gaub dă un răspuns fără ezitare: „Acest război se pregătea cel puțin de la începutul anilor 2000, când a fost descoperit programul nuclear iranian”. Pentru ea, regula este simplă. De fiecare dată când sursa conflictului nu este rezolvată și capacitatea materială coincide cu voința de a acționa, războiul e doar o chestiune de timp, e de părere experta NATO. Cu alte cuvinte, conflictele nu dispar, ci se amână sau se transformă, iar asta spune și despre Gaza.

ADVERTISEMENT

„Un conflict nu dispare niciodată. Se deplasează, își schimbă forma și revine până când cineva găsește o soluție”, a declarat Gaub. Ceea ce a surprins-o nu a fost reaprinderea conflictului, ci „gradul de violență pe care Israel l-a exercitat”. Aceeași logică a funcționat și în cazul Ucrainei. Gaub susține că a prevăzut invazia rusească din țara vecină: „Ajungeam la birou convinsă că războiul va începe în acea zi, în timp ce superiorii mă considerau exagerată”. Și, totuși, faptul că a prezis începerea acestui conflict din estul Europei nu o face să considere că a bifat o victorie nici măcar din punct de vedere profesional, asta deoarece „dacă vezi ceva și nu reușești să-i convingi pe cei care ar trebui să te asculte, ai eșuat”.

ADVERTISEMENT

Bunicii ei au luptat în tabere diferite în Al Doilea Război Mondial

Povestea ei personală explică obsesia pentru conflict. În cadrul aceluiași interviu, a dezvăluit o rană adâncă din sufletul ei. Bunicul ei german a fost pilot în Wermacht, iar bunicul francez a luptat împotriva naziștilor. De mică a avut conștiința despre ce înseamnă un război și mai ales unde poate duce ura dintre două țări dușmane.

„Am vrut să înțeleg cum digeră o societate un război, cum se reconstruiește, și, mai ales, ce poate fi făcut pentru ca el să nu se mai repete”, punctează experta NATO. Gaub a fost angajată la NATO la vârsta de 31 de ani, cu toate că pentru postul ei se cereau 10 ani de experiență. Vorbește fluent franceză, engleză, dar și arabă, este doctorandă și cunoaște foarte bine situația din Orientul Mijlociu. Florence nu seamănă deloc cu expertul clasic în apărare. Se inspiră din scenarii SF. publică benzi desenate futuriste și folosește umorul atunci când abordează teme serioase.

ADVERTISEMENT

Termenul de futurolog, pe care și-l asumă, provoacă zâmbete ironice: „Multora nu le place, dar e cel mai simplu mod de a explica ceea ce fac”. Munca ei înseamnă anticiparea evenimentelor, în special a crizelor: „Mereu mă gândesc la ce situații de conflict ar putea apărea; studiez tendințe, semnalele slabe și relațiile de cauză-efect. Întrebarea e mereu aceeași: ce trebuie să facem pentru a evita un scenariu sau pentru a înclina balanța spre altul?”.

Groenlanda, criza pe care nu a putut-o prezice

În NATO, există echipe care lucrează la scenarii pe termen scurt, de șase luni, și altele care privesc la 20 de ani distanță un eveniment. Gaub e undeva la mijloc, analizând situații îndeaproape timp de cel puțin cinci ani. Întrebată ce criză majoră nu a anticipat, femeia recunoaște imediat: Groenlanda. „A fost un punct orb. Au existat semnale, dar nu mă uitam acolo”, precizează experta.

Printre subiectele pe care le-a abordat în El Pais a fost și pericolul inteligenței artificiale pe planul securității. „Mă preocupă, dar nu este cel mai mare risc. AI este, în primul rând, o problemă de reglementare”,completează Gaub.

Focarele de război care o interesează cel mai mult nu sunt cele clasice. Specialista de la NATO spune că ar trebui să privim mai ales spre regiunea arctică, sabotajele de infrastructuri, dezinformare și atacuri cibernetice. Istoria militară, spune ea, arată ca un paradox: „De obicei, nimerim locul conflictelor și greșim aproape tot restul: când izbucnesc, cât durează și cu ce tehnologie se poartă”.

Riscul de un război mondial „este mai mare”

Cea mai grea întrebare a venit cu o explicație neașteptată: cât de aproape suntem de un Al Treilea Război Mondial? „Riscul este mai mare”, relatează Gaub, dar nu din motivele pe care și le imaginează lumea. În astfel de războaie se alunecă încet și sigur.

Revenirea lui a schimbat destul de mult jocurile planetare, lucru pe care îl observă și Gaub. Experta NATO îl descrie pe președintele SUA drept un lider care „folosește surpriza ca metodă”, iar forța sa stă în faptul că oferă o viziune de viitor, chiar dacă una cu totul ”iliberală”.

Paradoxal, deși își petrece zilele imaginând scenarii sumbre, Gaub se declară optimistă: „Cu cât te gândești mai mult la cele mai rele scenarii, cu atât vezi mai multe ieșiri”. Scopul nu este să spui că „totul va merge prost”, ci să arăți că există mereu marjă de manevră.