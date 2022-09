O fabrică de mobilă din Timiș, distrusă de flăcări: ”Am văzut că ia foc, am auzit o bubuitură în mijlocul halei”

Panicați, localnicii au sunat la 112. La fața locului au ajuns pompieri care s-au lucrat zeci de minute cu flăcările, însă nu au mai putut salva nimic. Fabrica de mobilă a fost cuprinsă de flăcări și s-a topit sub ochii neputincioși ai oamenilor.

O fabrică de mobilă din Timiș a ars din temelii

Incendiul a izbucnit după ora 20:00, însă flăcările s-au extins cu repeziciune pentru că în interiorul clădirii se afla materie lemnoasă.

”Am vrut sa tund iarba și am auzit o bubuitura în mijlocul halei, am văzut ca ia foc. Am fugit repede să iau stingătorul şi am apucat să îl iau. Doar că acolo e produs lemn, care erau mese gata finalizate cu lac”, a povestit un bărbat, care deține terenul unde e amplasată fabrica.

ardea generalizat pe o suprafaţă de aproximativ 800 metri. Am fost totodată sprijiniţi de două servicii voluntare pentru situaţii de urgenţă”, a explicat Cătălin Descu, reprezentant ISU Timiș.

După ce s-au luptat cu flăcările mai multe ore, până au reușit să stingă focul, pompierii au constatat că acoperișul fabricii era făcut scrum, în timp ce interiorul clădirii a fost distrus aproape în totalitate.

”Ne-am asigurat ca nu e inflamabil înăuntru, inflamabil era depozitat în față, ne-au şi spus domnii de aici. Şi au protejat zona în faţă”, a transmis viceprimarul localității Giarmata, conform

Localnicii din sat spun că flăcările erau vizibile de la o distanță foarte mare, chiar din mijlocul satului, astfel că multă lume s-a deplasat la fața locului pentru a vedea ce se întâmplă.

”Eu l-am văzut din sat. Stau în Giarmata. , a povestit un martor. ”Eu când am ajuns aici, am văzut deja că acoperişul era ars şi fum foarte mult. Atât am văzut”, a completat un alt localnic.

Din păcate pentru oamenii care lucrau la această fabrică, vor fi nevoiți să-și caute de lucru cel puțin în perioada următoare. Pompierii vor încerca să determine ce a provocat acest incendiu, conform sursei citate.