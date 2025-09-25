O faimoasă jucătoare de tenis este însărcinată. Cum le-a dat fanilor vestea că așteaptă un copil. „Deja te iubim”

O tenismenă celebră a anunțat că se pregătește de un nou capitol în viața ei. Fostul număr 20 WTA le-a comunicat fanilor că ea și soțul ei vor deveni părinți, iar anunțul a fost unul inedit. Iată când va veni pe lume copilul lor!

Daria Saville a anunțat că este însărcinată

O a anunțat de curând că va deveni mămică. Deși a făcut performanță în lumea sportului, de departe, cea mai frumoasă perioadă pentru ea abia de acum începe. Daria Saville și soțul ei, Luke și-au anunțat fanii că se pregătesc să devină părinți.

Cei doi au dat vestea cea mare în mediul online, printr-o postare specială. Daria Saville și Luke s-au filmat alături de cățelul lor și de ecografia bebelușului, iar imaginile au fost însoțite de un mesaj emoționant.

„Deja te iubim foarte mult. Pești, ca mami. Pentru toți cei care încă visează la acest moment, ne gândim la voi.”, a transmis jucătoarea de tenis, care așteaptă să nască pe 26 martie.

Daria Saville a fost mereu activă pe Instagram, acolo unde le-a arătat constant fanilor cât de mult își dorește să devină mămică. În ultimii ani, tenismena s-a concentrate destul de mult asupra acestui obiectiv personal, ba chiar a trecut printr-o procedură de înghețare a ovulelor.

Jucătoarea de tenis a avut parte de multe accidente care i-au afectat cariera

Înainte de afla că va deveni mămică pentru prima data, Daria Saville a trecut printr-o perioadă destul de agitată pe plan profesional. La 31 de ani, aceasta a coborât dramatic în clasamente din cauza accidentărilor. În 2022, tenismena dădea semne că are de gând să recupereze, reușind să avanseze 500 de poziții în clasament.

În luna septembrie 2022, lumea Dariei Saville s-a prăbușit din nou când și-a rupt ligamentul. În prezent, tenismena ocupă locul 160 în clasament, după ce și French Open în acest an și nu a reușit să se califice pentru Wimbledon sau US Open.

La polul opus, soțul ei, Luke Saville, a anunțat anul acesta că se retrage din activitate după Australian Open. Înainte de a face această alegere, Luke a atins un clasament maxim pe locul 23 la dublu în 2021.

Cum a început relația dintre Daria Saville și Luke

Luke și Daria Saville s-au întâlnit pentru prima dată în 2009, pe vremea când amândoi aveau 15 ani, la finalele Junior Davis și Fed Cup din Mexic. La acea vreme erau doar prieteni, însă doi ani mai târziu, prietenia lor s-a transformat într-o relație romantică.

Relația lor a devenit tot mai puternică. În 2018, Luke a decis să facă pasul cel mare și a cerut-o în căsătorie pe Daria. Pe 5 decembrie 2021, cuplul s-a căsătorit în Melbourne, iar la eveniment au participat familia, prieteni și colegii din tenis.

De dragul lui Luke, Daria a făcut multe sacrificii. În 2016, tenismena a devenit cetățean australian, ea fiind originară din Rusia. De când s-au cunoscut și până în prezent, cei doi formează unul dintre cele mai solide cupluri din lumea tenisului, fiind mereu alături unul de celălalt.

Cine este soțul Dariei Saville

Luke Saville este mai mult decât soțul Dariei Saville, este omul care o susține în tot ceea ce face. Similar Dariei, Luke este și el un profesionist în ale tenisului, iar cariera sa a înregistrat o ascensiune în 2011, atunci când a câștigat titlul la simplu junior la Wimbledon, urmat de un alt triumf de Grand Slam la Australian Open în 2012. Aceste victorii i-au adus locul 1 în clasamentul mondial junior.

Pe 8 noiembrie 2021, a atins cea mai bună clasare a carierei în dublu, locul 23 mondial. Unul dintre momentele sale de referință a venit la Australian Open 2020, când a făcut echipă cu compatriotul său Max Purcell.