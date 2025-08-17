O familie a cheltuit 65.000 de dolari ca să doarmă în garaj. De ce a recurs la această investiție

Lipsa de spațiu îi face pe oameni să recurgă la transformări uimitoare. cu trei copii a cheltuit 65.000 de dolari ca să doarmă în garaj. De ce a recurs la această investiție ingenioasă în loc să cumpere altă casă.

O familie a cheltuit 65.000 de dolari ca să doarmă în garaj

Un cuplu din Virginia, Statele Unite ale Americii, a dat 65.000 de dolari pentru a-și amenaja dormitorul în destinat păstrării mașinii. Familia care are trei copii a luat această hotărâre în defavoarea mutării.

Părinții au recurs la această schimbare radicală din lipsă de spațiu. Au decis să se mute în locul unde ar fi trebuit să fie parcat autoturismul în speranța că vor economisi bani. Cu toate acestea, familia a cheltuit o sumă consistentă.

După renovare fiecare copil a primit propria cameră. De asemenea, unul dintre motivele pentru care cuplul a recurs la această transformare a fost să rămână în locuința plină de amintiri. Astfel, garajul de 45 de metri pătrați a căpătat o altă față.

Spațiul a devenit o suită matrimonială cu baie proprie, dressing și intrare separată. Potrivit , garajul nu a fost niciodată folosit pentru mașină pentru că era prea mic pentru vehiculul pe care familia îl folosește.

Garajul, transformat în dormitor matrimonial

Familia care a cheltuit 65.000 de dolari ca să doarmă în garaj a menționat că spațiul era folosit pentru depozitarea diferitelor obiecte. În ultimii 10 ani a fost utilizat pentru a păstra mașina de spălat rufe și uscătorul.

Spațiul nu era încălzit, dar nici foarte răcoros. Renovarea nu a fost deloc una ușoară. În prima etapă cuplul a fost nevoit să modifice sufrageria, care a devenit un hol la intrarea în casă. Apoi, s-a ridicat un perete de rezistență care unește bucătăria și baia de serviciu.

În a doua etapă, constructorii au transformat garajul în dormitor matrimonial. Familia a scos din buzunar 65.000 de dolari. Cu toate acestea, părinții susțin că investiția nu este uriașă, precizând că au economisit bani.

Aceștia au declarat că o anexă lângă casă ar fi costat mult mai mult. De asemenea, varianta mutării în alt imobil mai mare i-ar fi făcut să cheltuiască o sumă impresionantă, mai ales că sunt o familie care are trei fete.

„Copiii au fost cei mai bucuroși”

„Am căutat case de vânzare, dar nu am găsit nimic care să ne placă la fel de mult ca locuința noastră, așa că am ales renovarea. Copiii au fost cei mai bucuroși. Fiecare are acum propria cameră și abia așteaptă să o decoreze.

Am strâns atâtea amintiri aici și nu am găsit niciun alt loc care să ni se pară mai bun decât ceea ce avem deja. Am crescut copiii în această casă și de aceea ne-a fost greu să ne gândim să plecăm.

Alegând renovarea, am făcut ca locuința noastră să fie exact așa cum ne-am dorit”, a declarat femeia care a cheltuit 65.000 de dolari pentru a se muta în garaj, mai arată sursa menționată mai devreme.

Femeia a mai ținut să adauge că renovarea i-a determinat să stea cu muncitorii în casă de dimineața până seara. Privind în urmă aceasta spune că a meritat efortul, deși au sărbătorit Crăciunul în mijlocul șantierului.