O familie de români a mers în vacanță la un hotel de 5 stele din Turcia și nu și-a imaginat ce se va întâmpla: ”Tot mai multe cazuri. N-aș mai reveni nici gratis”

O familie din România a fost în concediu la un hotel de 5 stele din Turcia, dar nu a crezut că poate trece prin asta. Ce a pățit după ce s-au cazat pe o proprietate all inclusive situată la malul mării, cu o zonă de plajă privată și piscine.

Turiștii au lăsat o recenzie negativă pe grupul de pe Facebook, unde au transmis că nu recomandă Kaya Side. Din păcate, 5 dintre cele 6 persoane care au plecat din România să se bucure de vacanță s-au îmbolnăvit.

„Suntem bolnavi de enterocolită, ca și jumătate de hotel de altfel. În ultimele 3 zile s-au închis piscinile pentru că oamenii au defecat în ele, copiii nu se mai pot abține și fac pe aleile din resort.

Mâncarea mereu aceeași, nici cea mai mică schimbare. Curățenie inexistentă, cearșafuri rupte. La check in, deși am plătit cameră superioară, am primit standard”, a scris familia de români despre sejurul petrecut în Turcia.

Vacanțele în Turcia, ruinate de experiențe negative

Călătorii au mai povestit că bărbatul de la recepție nu s-a comportat deloc ca la carte, ci dimpotrivă le-a spus că nu le pasă. A fost nevoie să intervină managerul hotelului de 4 stele, care și-a cerut scuze și le-a dat camera pe care o achitaseră.

Internauții au reacționat imediat când au citit experiența prin care au trecut turiștii . Foarte mulți s-au plâns de situații similare, în special legat de mâncare și curățenie. Unii nu s-ar mai întoarce aici nici pe gratis.

„Tot mai multe cazuri de nesimțire și în Turcia”, „Eu nu aș mai reveni în Turcia nici gratis”, „De asta am preferat Creta”, sunt câteva dintre comentariile care apar pe rețelele de socializare.

„Am venit din Side club Nena pe 21 august. Exact aceeași problemă cu intoxicația ne-au povestit-o și turiștii pe care i-am preluat de la Kaya”, a comentat altcineva legat de experiențele negative din vacanță.