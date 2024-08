O familie de români a plătit pentru un sejur la un hotel de 3 stele din Grecia, iar când a ajuns la cazare vacanța s-a transformat într-un coșmar. “E o cocină! Mai mergeți și prin România că e așa frumoasă”

Pentru o familie de români, un sejur de o săptămână la un . Ce au descoperit conaționalii noștri la fața locului i-a șocat și revoltat deopotrivă.

Vacanță de coșmar, în Grecia, pentru o familie de români. Hotelul de 3 stele pentru care au plătit un sejur, condiții mizerabile: ”E o cocină”

Există multe cazuri în care românii se plâng de faptul că în țară găsesc condiții de cazare nu tocmai în măsura plății pe care o fac. Ei bine, situații de acest fel se pot întâlni și în străinătate.

ADVERTISEMENT

Recent, o familie de români care trebuia să-și petreacă 7 zile de vis în Rhodos, cea mai mare, dar și cea mai vizitată insulă din Arhipelagul Dodecaneze, . Când au ajuns la locația pentru care au plătit prin agenție, conaționalii noștri au descoperit o mizerie de nedescris.

Un reprezentant al acestei familii a postat pe grupul de Facebook ” ” imagini cu modul în care se prezenta hotelul din Grecia. Se observă în poze cum locația pare una părăsită, veche, unde s-a mai făcut curățenie și nu s-a mai investit de o lungă perioadă.

ADVERTISEMENT

Frigiderul, unul degradat din toate punctele de vedere, este infect. Muștele mișună nestingherite. Prin interior sunt păianjeni, iar mizeria apare la tot pasul prin unitatea de cazare.

Conștienți că banii nu-i vor mai vedea înapoi, românii întreabă, în postarea din online, la ce instanță din Grecia se pot adresa pentru a face plângere. Agenția prin care au cumpărat sejurul, pe lângă faptul că i-a păcălit, nu mai dă niciun semn de viață.

ADVERTISEMENT

”În perioada 6-13 august am fost in Rhodos, printr-o agenție foarte cunoscută. Ne asumăm vina că nu am verificat înainte hotelul. Am fost pentru prima dată prin agenție) dar nu ne-am gândit nici măcar o secundă să punem la îndoială calitatea serviciilor pe care agenția avea să ni le ofere.

Aș dori să fac o reclamație hotelului, dar nu știu care este instanța din Grecia căreia să mă adresez. Un fel de ANPC al Greciei poate? De când am ajuns și până în prezent am cerut sprijin din partea agenției, dar aceștia ne-au lăsat în ‘seen‘”, spun românii.

ADVERTISEMENT

Reacțiile internauților: ”O cocină. Mai mergeți și prin România că e așa frumoasă”

În comentarii, oamenii le-au recomandat turiștilor trecuți prin această experiență să facă plângere la Organizația Națională Elenă de Turism (GNTO). Aceasta se ocupă de supravegherea standardelor de servicii turistice în Grecia.

Unii spun că și agenția din România ar trebui să dea explicații, la ANPC-ul din țară. Cei mai mulți îi critică pe turiștii pățiți pentru că nu s-au interesat de locația la care vor ajunge. ”Nu agenția este vinovată. Verifici prietene locul de cazare. Este internet slavă Domnului, dar probabil prețul v-a surâs”, le reproșează cineva.

Există și reacții care le recomandă acestor români să aleagă, pe viitor, și locațiile din țară. ”E o cocină. Mai mergeți și prin România că e așa frumoasă”, este replica unui bărbat din Ploiești”.