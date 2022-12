O familie din Cluj a dat lovitura cu o afacere de succes. Globurile produse manual în țara noastră ajung în toată lumea

Pentru majoritatea persoanelor, activitățile destinate Crăciunului debutează abia în aceste zile de început ale lunii decembrie. Pentru o familie de români, și vara este un sezon activ.

Afacere de succes a unei familii din Cluj. De aproape trei decenii, globurile românilor împodobesc brazii din Europa și SUA

Încă din anul 1994, o familie din Cluj – Napoca a pus pe picioare o fabrică de globuri. Lucrate manual, piesă cu piesă, să orneze brazii din cele mai îndepărtate colţuri ale lumii, din Europa până în Statele Unite ale Americii.

În fabrica din Ardeal, care are o viață de 28 de ani, se muncește tot timpul anului. Vara, când nimeni nu se gândește la frig și la Crăciun, angajații de aici lucrează de zor.

Proprietara companiei spune că pe piaţa românească se descurcă mai greu, dat fiind faptul că nu mai colaborează cu lanțurile mari de magazin.

Peste 80% din producția de la Cluj va merge spre export. Dacă anii trecuţi, micul atelier din Cluj exporta cel mai mare număr de globuri spre Statele Unite, acum pe primul loc este Italia, relatează .

”Cea mai mare piață de desfacere în acest an va fi Italia, apoi Suedia și abia apoi Statele Unite care au căzut pe locul trei de pe locul unu”, spune Mihaela Turcu, proprietara fabricii de globuri.

Toate globurile fabricii din Cluj, lucrate manual

Țările europene și SUA preferă globurile realizate la noi în țară pentru că totul se face manual. De la modelarea sticlei, până la modelele de pe glob.

Angajații acordă o atenție aparte fiecărui produs. Vorbim de o muncă minuțioasă, care cere, pe lângă talent, și foarte multă răbdare.

”Avem modele pe care le facem într-o oră sau în câteva minute, cele mai simple”, a declarat o angajată a fabricii, pentru postul public de televiziune.

de globuri din Cluj a fost demonstrată de foarte multe premii și distincții, obținute la nivel național și internațional de-a lungul anilor.

Printre acestea: Business Excellence Diploma (Locul al II-lea – 2013, România; Locul I – 2010, România), Excellence Diploma ”Christmas for all” (2011, România), Manufacture Glass Industry (Locul al II-lea – 2009 România; Locul al III-lea – 2008, România), Certificate of Achievement Basis Information Lacksystem (2004, Germania), Certificate of Achievement in Marketing (2001, Elveția).