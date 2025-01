O familie din SUA a renunțat la tot pentru a se muta într-un sat din România: “De ce am ales să fim aici când puteam fi în State?”

a părăsit Statele Unite pentru a se muta într-un sat din România. Ce anume au descoperit aici, de i-a făcut să rămână definitiv?

Pentru mulți români, America rămâne “țara tuturor posibilităților”. Mai rar se întâmplă invers, Ei bine, se pare că această familie a descoperit fericirea în simplitatea vieții rurale din România.

O familie din SUA a devenit virală după ce și-a spus povestea pe Tiktok. Tânăra mamă a explicat de ce au ales să facă această decizie neobișnuită, să renunțe la visul american, pentru România.

“Am decis să ne mutăm la țară în România și să ne întemeiem aici propria casă mică și confortabilă. Cred că întrebarea pe care o primim cel mai des este “de ce?”. De ce am ales să fim aici când puteam fi în Statele Unite? Păi, am câteva răspunsuri”, a povestit femeia pe Tiktok, potrivit

Primul motiv pentru care s-au mutat pe meleaguri românești a fost siguranța pe care au găsit-o aici. Femeia spune că poate ieși singură din casă fără să se simtă în pericol și fără să fie nevoită să se uite mereu peste umăr, lucru care nu mai era posibil în America.

Un alt aspect care i-a convins să rămână este legătura strânsă cu vecinii, ceva care s-a pierdut în State. Au fost impresionați de ospitalitatea oamenilor și de faptul că se ajută mereu între ei.

“Cultura de aici este autentică. Noi și vecinii avem grijă unii de ceilalți, ne cunoaștem iar familiile noastre sunt profund conectate între ele. Îmi place că oamenii în vârstă sunt respectați și avem grijă de ei într-un fel în care aproape că pare a fi uitat în cultura noastră.

Mă simt în siguranță aici. Ies singură și nu m-am simțiti niciodată ca și cum aș fi în pericol sau să fie nevoie să mă uit mereu peste umăr”, a declarat femeia, potrivit sursei menționate.

De asemenea, mâncarea sănătoasă și posibilitatea de a cultiva propria hrană au cântărit mult în decizia lor. Pentru ei este foarte important să știe exact ce pun pe masă, dar și să respire un aer curat, așa cum este la țară.

THIS is why we live in the beautiful Romanian countryside for now and not the US. 🤍 🇷🇴 @Romania @România🇷🇴