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O fană de 93 de ani speră într-o calificare miraculoasă a Scoției în 16-imile CM 2026: „Voi bea rom până voi muri!”

Moira Brown, o suporteră scoțiană în vârstă de 93 de ani, uimește prin devotamentul ieșit din comun pentru echipa națională de fotbal a Scoției. Ce poveste fascinantă are suportera nonagenară.
Mihai Dragomir
25.06.2026 | 23:23
O fana de 93 de ani spera intro calificare miraculoasa a Scotiei in 16imile CM 2026 Voi bea rom pana voi muri
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Scoția are o suporteră de 93 de ani care a făcut o promisiune inedită direct de la Cupa Mondială. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
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Scoția are șanse mici de calificare în șaisprezecimile Cupei Mondiale 2026, după 0-3 în fața Braziliei, în etapa a 3-a din Grupa C. Totuși, echipa beneficiază de sprijin necondiționat din partea Moirei Brown, o suporteră în vârstă de 93 de ani. În ciuda vârstei sale înaintate, ea a călătorit în Statele Unite alături de galeria scoțiană, „Tartan Army”, pentru a-și susține echipa din tribune. Ce a spus despre pasiunea ei.

O fană a Scoției de 93 de ani a făcut o mare promisiune direct de la Campionatul Mondial

Scoția nu mai speră la calificarea în etapa următoare de la Campionatul Mondial după ce a încheiat Grupa C pe locul 3 după 0-3 cu Brazilia. Totuși, naționala pregătită de Steve Clarke este susținută din plin de suporteri, mai ales de cei în vârstă. Deși nu mai are anii fanelor sexy care au încins atmosfera la CM 2026, Moira Brown surprinde prin povestea ei, dar mai ales prin promisiunea făcută la 93 de ani.

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Mai exact, ea a spus că, dacă Scoția va produce miracolul și va câștiga trofeul, nici măcar nu se va mai obosi să se întoarcă în țara natală: „Voi rămâne aici, în Statele Unite, şi voi bea rom cu Coca-Cola până voi muri”, a spus Moira Brown pentru BBC. Femeia nu este la prima aventură de acest fel. Ea a asistat din tribune și la meciul Scoției contra Braziliei din 1974. Mai mult, în 1982, pe vremea când era profesoară, a povestit că și-a dat demisia pentru a putea merge la un meci al naționalei, ignorând avertismentele superiorilor.

Cele mai nebune locații în care s-au strâns fanii pentru a urmări meciurile de la Cupa Mondială

Această Cupă Mondială a oferit deja noi povești memorabile în rândul suporterilor. Cu 48 de echipe naționale la start, era de așteptat ca numărul fanilor să fie unul crescut la meciurile de la turneul final de pe continentul nord-american. Chiar și cei rămași acasă au fost alături de echipele favorite din locuri inedite.

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De exemplu, suporterii turci au urmărit meciul contra Paraguay pe un ecran uriaș plasat în fortăreața Edikule, construită în 1458. Cu secole în urmă, în această locație au fost închiși Constantin Brâncoveanu sau Vasile Lupu, dar și alți domnitori din Europa și Asia. Fani Iordaniei s-au strâns pentru a urmări partida contra Algeriei în Teatrul Roman din capitala Amman, locație cu o istorie de aproape 2.000 de ani.

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Nemții au surprins total, după ce s-au strâns într-o biserică pentru a vedea primul meci al echipei lui Julian Nagelsmann de la turneul final din această vară, 7-1 contra naționalei din Curacao.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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