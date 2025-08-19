News

O fată de 16 ani a căzut de la etajul 2, după o ceartă cu mama. În ce stare se află

O adolescentă de 16 ani a căzut de la etajul 2 al blocului, după o dispută cu mama sa. Care este starea sa de sănătate.
Alexa Serdan
19.08.2025 | 13:50
O fata de 16 ani a cazut de la etajul 2 dupa o cearta cu mama In ce stare se afla
O adolescentă a ajuns la spital, după ce a căzut de la etajul 2 al blocului. Sursa foto: Facebook.com

Serviciul de Ambulanță Neamț a fost solicitat de urgență în localitatea Roman. Cadrele medicale au transmis că o fată de 16 ani a căzut de la etajul 2, după o ceartă cu mama sa. În ce stare se află acum copila.

O fată de 16 ani a căzut de la etajul 2, după o ceartă cu mama

O adolescentă de 16 ani a ajuns în stare gravă la o unitate medicală din Roman, județul Neamț. Fata a căzut de la etajul 2 al blocului în care locuiește alături de familia sa. Incidentul s-a petrecut după o dispută cu mama sa.

La fața locului a ajuns un echipaj care i-a acordat primul ajutor copilei. Poliția a deschis o anchetă în urma sesizării prin apel la numărul de urgență 112. Potrivit monitorulderoman.ro, fata a confundat ușa camerei cu fereastra.

Tânăra a fost preluată de un echipaj medical și a fost dusă la spital. A fost internată inițial la CPU al Spitalului Municipal de Urgență Roman. Ulterior, a fost transferată la Spitalul Clinic de Urgență Prof. Dr. N. Oblu din Iaşi din cauza stării grave.

Cadrele medicale care au consultat-o au constatat că adolescenta de 16 ani a suferit un politraumatism. De asemenea, are o fractură de coloană lombară. Incidentul nu a fost considerat o tentativă de sinucidere, ci o greșeală.

De ce a fost înștiințată D.G.A.S.P.P. Neamț

 „În urma verificărilor efectuate de poliţişti, s-a stabilit că o minoră, în vârstă de 16 ani, pe fondul unor discuţii în contradictoriu cu mama sa, ar fi încercat să părăsească imobilul, prin geamul de la dormitor, câzând de la etaj.

Acesteia i-au fost aduse la cunoștință prevederile Legii 217/2003, ocazie cu care s-a opus emiterii unui ordin de protecție provizoriu, fiindu-i înmânată o cerere pentru a se adresa instanței.

Totodată, au fost sesizați și reprezentanii D.G.A.S.P.P. Neamț”, se arată într-un comunicat emis de IPJ Neamţ, mai arată sursa citată. În momentul de față, polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

Oamenii legii trebuie să stabilească cu exactitate împrejurările exacte ale incidentului din Roman. Cazul fetei care a căzut de la etajul 2 este analizat și de D.G.A.S.P.P. Neamț. Instituția trebuie să afle dacă adolescenta se află în condiții de risc.

