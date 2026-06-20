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O fază comică de la Campionatul Mondial se putea sfârși tragic! Un voluntar aproape că a fost sufocat de drapelul unei țări. Video

Un moment ce a stârnit râsete în timpul repetițiilor dinaintea unui meci de la turneul final putea avea un final nedorit. Ce s-a întâmplat cu unul dintre voluntarii FIFA, care ajută la afișarea drapelelor pe gazon
Ciprian Păvăleanu
20.06.2026 | 05:30
O faza comica de la Campionatul Mondial se putea sfarsi tragic Un voluntar aproape ca a fost sufocat de drapelul unei tari Video
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Cea mai tare fază de la Campionatul Mondial a apărut în spațiul public la o săptămână distanță. Foto: X
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În timpul repetițiilor dinaintea meciului dintre Coreea de Sud și Cehia, un voluntar FIFA a fost la un pas de tragedie. Deși momentul a părut comic la început, respectivul putea fi sufocat într-unul dintre drapelele ce sunt afișate pe gazon înaintea partidelor.

Cea mai tare fază de la Campionatul Mondial se putea transforma într-un eveniment tragic

Pentru a se sincroniza perfect cu emblemele și drapelele afișate pe gazon înaintea partidelor de la Campionatul Mondial, cei ce se ocupă de acest lucru au nevoie de repetiții, întrucât evenimentele sunt live și urmărite de sute de milioane de oameni, iar FIFA nu își permite greșeli.

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În timpul unui astfel de antrenament, unul dintre oamenii ce țineau giganticul drapel pe gazon s-a împiedicat și a rămas în urmă. Ceilalți colegi nu au observat pe moment și au continuat să strângă materialul, înfășurându-l pe voluntarul respectiv fără să-și dea seama.

Deși acest moment a stârnit hohote de râs printre persoanele ce asistau în tribune, respectivul ar fi putut fi sufocat dacă cineva nu l-ar fi observat. În cele din urmă, el a fost scos de sub drapelul Cehiei teafăr și nevătămat. Chiar dacă momentul a avut loc în urmă cu o săptămână, imaginile au fost făcute publice abia acum.

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Coreea de Sud – Cehia a fost unul dintre cele mai frumoase meciuri din prima etapă

Coreea de Sud – Cehia a fost chiar primul meci după cel ce a deschis turneul, dintre Mexic și Africa de Sud. Dacă prima partidă a dezamăgit, cea de-a doua a fost mult mai animată. Asiaticii au câștigat cu scorul de 2-1 și au prestat un fotbal de calitate, în timp ce cehii au fost foarte arțăgoși și s-au luptat așa cum au putut pentru șansa lor.

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Chiar dacă nu s-au putut întrece cu sud-coreenii la capitolele tehnică și viteză, europenii au fost superiori în ceea ce privește forța fizică și fazele fixe. La fiecare corner și lovitură liberă poarta Coreei de Sud era pusă sub presiune. Cehii au ratat mai multe ocazii mari în repriza secundă, însă, în cele din urmă, naționala lui Son a câștigat trei puncte mari, care aproape că îi asigură un bilet în fazele eliminatorii, chiar dacă ulterior a pierdut meciul din etapa a doua, contra lui Mexic, care a devenit prima echipă calificată matematic în șaisprezecimi.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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