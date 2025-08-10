O femeie a avut parte de șocul vieții ei. Ce a descoperit în timp ce se uita pe camerele de supraveghere din grădină

Ce a descoperit o femeie în timp ce verifica imaginile de pe camera de supraveghere din grădină. Terifiată, aceasta a țipat, temându-se pentru viața ei.

ADVERTISEMENT

Ce au surprins camerele de supraveghere în curtea unei femei

Camerele de supraveghere sunt o alegere din ce în ce mai populară. Multe persoane decid să instaleze astfel de sisteme în locuință fie din rațiuni de securitate, fie pentru că vor să știe mereu ce se întâmplă în casă. Uneori, aceste camere de supraveghere îți pot salva viața.

De asta s-a convins o femeie care a verificat imaginile de pe camera de supraveghere din grădina sa. Cu siguranță, nu se aștepta să aibă parte de un asemenea mosafir și, drept dovadă, a trăit un adevărat șoc.

ADVERTISEMENT

Puțin după miezul nopții, femeia a decis să verifice imaginile din grădină. Nu mică i-a fost mirarea când a văzut că . Animalul încerca să intre în cotețul de găini, iar imaginile l-au surprins în timp ce mușca din ușă.

Ursul nu s-a dat bătut, iar după numeroase încercări, a reușit să intre în cotețul de lemn al găinilor. În acel moment, speriată, femeia a țipat cât a putut de tare, iar asta l-a speriat pe animal.

ADVERTISEMENT

View this post on Instagram

Femeia a țipat atât de tare, încât ursul a fugit

La auzul țipătului răsunător, ursul a „abandonat” misiunea și a plecat. Imaginile surprinse de camera de supraveghere îl arată în timp ce sare gardul și se face nevăzut în întuneric.

ADVERTISEMENT

Imaginile desprinse parcă dintr-un film au fost publicate și de către cei care produc respectivele camere de supraveghere. Filmarea a devenit virală și a adunat mii de reacții și de comentarii. Așa cum era de așteptat, părerile internauților nu au întârziat să apară.

ADVERTISEMENT

„Doamne, ce urs uriaș!”, „Sper să nu se mai întoarcă la bietele găini!” sau „Dacă aș auzi un țipăt așa, aș fugi și eu!”, au fost doar câteva dintre reacțiile stârnite de videoclipul cu ursul.

Chiar dacă mulți internauți au fost ironici, situația a fost la un pas de a se transforma într-o tragedie. Din fericire, păsările au scăpat cu viață. Totodată, , fără să fie nevoie să iasă afară la el. Dacă nu avea montate camerele de supraveghere, probabil că altul ar fi fost deznodământul.