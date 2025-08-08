O femeie a căutat numele soțului pe Google. Ce a descoperit i-a distrus familia

O femeie și-a căutat soțul pe Google. La scurt timp după ce a scris numele acestuia, a avut parte de un adevărat șoc. Ceea ce a urmat i-a schimbat complet viața.

Ce a aflat o femeie după ce și-a căutat soțul pe Google

Se spune că nimic nu se compară cu spiritul de detectiv al femeilor. Atunci când vor să afle ceva, nimeni și nimic nu le stă în cale. Totuși, uneori, unele informații ar putea să schimbe complet cursul vieții. A aflat asta pe pielea ei o femeie care a crezut că bărbatul de lângă ea este alesul inimii.

Tonya Betsey a decis ca, într-o zi, . Un gest aparent banal a făcut-o să afle câteva informații care i-au schimbat radical viața. Femeia a început să caute numele soțului în registrele instanțelor locale, în momentul în care a descoperit că bărbatul mai avea certificate de căsătorie și cu alte două femei.

Tonya Betsey l-a cunoscut pe soțul ei, Henry Betsey, pe Tinder. Relația lor a evoluat rapid, iar în 2020 s-au căsătorit la tribunalul din comitatul Duval. Henry părea bărbatul perfect, însă infidelitățile sale au ieșit la iveală.

În urma căutărilor, Tonya a descoperit că Henry s-a căsătorit cu a doua soție în 2022, la doi ani după nunta lor. Câteva luni mai târziu, Henry s-a căsătorit cu a treia femeie, Michele, pe care a cunoscut-o pe un site de dating. Henry și Michele s-au căsătorit în noiembrie 2022, la trei săptămâni după ce s-au cunoscut.

„Am început să caut, comitat cu comitat, introducând numele lui. Așa am descoperit căsătoria cu Michele și apoi pe cea cu Brandy.”, a povestit Tonya, potrivit

Bărbatul nu a cerut niciun divorț înainte de a se căsători cu celelalte femei

Henry Betsey nu a cerut niciun divorț înainte de a se căsători cu celelalte femei. În Florida, nu există o bază de date care să compare certificatele de căsătorie între diferite comitate, așa că pe Henry nu l-a împiedicat nimic să aibă mai multe soții.

Acum, toate cele trei soții ale bărbatului dau vina pe statul Florida. Potrivit lor, din cauză că nu există un sistem bine pus la punct au ajuns în această conjunctură.

„Nu există măsuri de siguranță și simt că acolo a eșuat sistemul. Dacă comitatele ar fi comunicat între ele, m-ar fi scutit de multă suferință, bani și stres.”, a spus Tonya, prima soție a lui Henry Betsy.

Ce pedeapsă a primit bărbatul infidel, acuzat de bigamie

Dat fiind acest context, Henry Betsey s-a văzut nevoit , considerată o infracțiune gravă. La audierea pentru pronunțarea sentinței, acesta și-a cerut scuze pentru căsătoriile multiple.

„În primul rând, vreau să-mi cer iertare de la aceste doamne, de la instanță, de la familia și prietenii care au fost implicați. Pentru că, în cele din urmă, nu mi-am dorit să ajung în această situație.”, a declarat Henry Betsey.

Având în vedere că nu mai avea condamnări anterioare, Henry Betsey a primit doi ani de probațiune și 8 zile credit pentru perioada pe care o petrecuse deja în detenție. De asemenea, bărbatul a trebuit să facă o evaluare psihologică și să finalizeze un program de reabilitare pentru agresori certificați.

Cele trei soții ale lui Henry Betsey și-ar fi dorit ca bărbatul să fie pedepsit mai aspru. Totuși, au fost mulțumite că au putut închide acest capitol complicat din viața lor.