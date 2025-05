O femeie a fost decapitată într-o universitate din Polonia. Atacatorul ar fi început să o mănânce înainte să fie arestat

A fost reținut în cele din urmă, după ce la fața locului au ajuns polițiștii. Victima era o ”angajată administrativă a universității”, conform unui anunț oficial al Procuraturii. Purtătorul de cuvânt al Poliției din Varșovia, Jakub Pacyniak, a confirmat crima, însă momentan nu se cunosc detalii despre identitatea atacatorului.

O femeie a fost decapitată într-o universitate din Polonia

”A avut loc un incident de natură criminală. Poliţia a arestat un bărbat care a intrat în campusul Universităţii din Varşovia, O persoană a murit, alta a fost transportată la spital cu răni”, a transmis și Poliția din Varșovia pe X. Conform TVN24, agresorul a pătruns în campus la ora 19:50 și a ucis-o pe femeie, după care a decapitat-o.

, după care a atacat un agent de securitate, fiind imobilizat de către un alt paznic. Conform Polsat News, autorul atacului ar fi un polonez în vârstă de 22 de ani. Studenții sunt șocați și spun că oricare dintre ei ar fi putut ajunge în sicriu.

” . Am trecut adesea prin această ușă și nu-mi pot imagina să trec din nou prin ea”, a declarat pentru unul dintre studenții Universității din Varșovia. ”În opinia mea, trebuie să fi fost o acțiune planificată”, a adăugat un alt elev.

Criminalul a fost reținut, se pare că ar fi consumat droguri

Conform relatărilor studenților adunați în Campusul Principal, făptașul a fost student la Universitatea din Varșovia. Martorii spun că atacatorul era, cel mai probabil, sub influența drogurilor, însă informația nu a fost confirmată de forțele de ordine.

”Am aflat despre asta din presă. Eram în afara campusului, dar aproape, pe Krakowskie Przedmieście. Am adunat totul și am venit aici. În momentul incidentului, cursurile erau în desfășurare în campus”, a declarat Maciek, student în primul an. Pe grupurile studențești de pe internet a apărut informația că agresorul i-a tăiat capul victimei, după care ar fi început să o mănânce.

Primarul Varșoviei, Rafal Trzaskowski, a comentat atacul. ”Am fost șocat să aud despre macabra crimă de pe campusul Universității din Varșovia. Transmit cele mai sincere condoleanțe familiei femeii ucise. De asemenea, sper că bărbatul care a fost rănit în atac își va reveni complet”, a scris politicianul pe X.