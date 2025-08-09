O femeie a fost filmată în timp ce își spăla vasele cu detergent în apa mării. Clipul video a devenit viral și a generat mari controverse

Imagini neașteptate surprinse în Italia, unde o femeie a decis să își spele vasele în mare. Mai multe persoane s-au arătat revoltate de gestul său, care de altfel a fost filmat și distribuit pe internet.

ADVERTISEMENT

O femeie a fost filmată în timp ce spăla vasele cu detergent în mare

Practic în imaginile surprinse, respectiva femeie spală vasele în mare cu detergent. Conform celor de la , care au și publicat videoul cu pricina, practica de a spăla vasele și paharele în apă sărată este obișnuită . Pe de altă parte, aceasta nu prevede utilizarea detergentului.

În acest sens, jurnaliștii s-au arătat indignați de imaginile ajunse virale pe internet. Mai mult de atât, aceștia subliniază faptul că gestul făcut de această femeie este în primul rând o lipsă de respect pentru mare, dar și pentru mediu.

ADVERTISEMENT

Iar o reacție în acest sens a venit și de la un oficial italian. Acesta a primit la rândul său imaginile și a fost dezamăgit de ceea ce a putut să vadă, în special de atitudinea femeii.

Reacția unui deputat italian după publicarea imaginilor

„Suntem indignați de comportamentul unor persoane care nu au niciun respect pentru mare. Dar să vezi o femeie care spală paharele cu detergent de vase în largul Sant’Angelo a Ischia și apoi clătește săpunul în mare. Din păcate, încă există puțin respect pentru mediu”, sunt cuvintele postate pe rețelele sociale de Francesco Emilio Borrelli, deputat al Alianței Verdi-Sinistra.

ADVERTISEMENT

Totodată, oficialul a postat și clipul video în care respectiva femeie spală vasele în mare. Imaginile ar fi fost trimise de mai mulți cetățeni, la rândul lor revoltați de ceea ce au putut să vadă.

ADVERTISEMENT

După cum spuneam anterior, în Italia și nu numai, nu e ceva nou să vezi oameni care spală vasele în apa mării. Pe de altă parte, când vine vorba de utilizarea detergentului, aici pot apărea probleme.

ADVERTISEMENT

Detergentul este în primul rând dăunător pentru vietățile marine. Tocmai din acest motiv, ecologiștii trag și ei un semnal de alarmă având în vedere cele întâmplate în Italia.

De ce oamenii spală deseori vasele cu apa din mare

În general, cei care merg cu iahtul pentru câteva zile pe mare aleg să cepele vasele în apă sărată. Acest gest ajută în primul rând la economisirea apei dulci, care este o resursă limitată la bord.

Mai mult de atât, apa de mare are și un efect degresant natural, fiind utilă pentru îndepărtarea uleiurilor și a resturilor alimentare. Pe de altă parte, e important ca vasele să fie clătite ulterior cu puțină apă dulce, pentru a evita urmele de sare și coroziunea în timp.

în schimb nu aduce mari beneficii ci din contră, mai și poluează. Astfel, nu e de mirare de ce imaginile surprinse în Italia au ajuns să genereze un val de controverse.