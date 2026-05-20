Femeie ucisă în propria locuință, la Botoșani. Cum l-au găsit polițiștii pe criminal la fața locului și cine a descoperit victima

Un nou caz de femicid a avut loc în România, de data asta într-o localitate din județul Botoșani. Nenorocirea s-a întâmplat în cursul zilei de marți, 19 mai 2026, la Albești. O femeie de 65 de ani a fost strânsă de gât până nu a mai putut respira deloc. Cine a descoperit grozăvia și ce au remarcat polițiștii când au ajuns la fața locului?

Femeie ucisă în propria locuință de soțul ei, la Botoșani. Cum l-au găsit polițiștii pe criminal după apelul primit la 112

Polițiștii din Botoșani au primit un apel la 112 marți, când au fost anunțați că tocmai s-a produs o crimă. Potrivit informațiilor obținute de FANATIK, bărbatul care a ucis-o pe femeia de 65 de ani, era chiar soțul acesteia, în vârstă de 69 de ani, și „se afla într-o stare vizibilă de ebrietate”. De altfel, cei doi s-ar fi certat chiar de la viciul pe care îl avea individul, care acum riscă ani grei de pușcărie.

Oamenii legii au fost sunați de nora femeii, cei doi implicați în această tragedie având cel puțin un băiat, din ce a aflat FANATIK. Nora victimei a fost îngrozită când a văzut-o pe soacra ei agonizând lângă socrul ei, acesta fiind atât de beat încât abia mai conștientiza ce a făcut. De altfel, a fost dus imediat la secția de poliție, nemaiavând cum să opună rezistență din cauza stării de ebrietate.

„La data de 19 mai 2026, în jurul orei 15:00, polițiștii din cadrul Secției de Poliție nr. 3 Hlipiceni au fost sesizați prin apel 112 cu privire la faptul că o femeie, de 65 de ani, din localitatea Albești, a fost găsită decedată în locuința de domiciliu. În urma deplasării la fața locului s-a constatat că sesizarea se confirmă, victima prezentând leziuni în zona gâtului”, au transmis cei de la IPJ Botoșani după constatarea situației, printr-un comunicat de presă.

Bărbatul riscă închisoare până la finalul vieții

Potrivit noilor reglementări privind combaterea violenței împotriva femeilor și introducerea conceputului de femicid în lege, anchetatorii ar putea încadra fapta la omor calificat, bărbatul riscând acum între 15 și 25 de ani de închisoare, ba chiar există șanse să stea la închisoare până la sfârșitul vieții. Faptul că bărbatul se afla sub nu îl scapă de răspunderea penală și nici nu poate fi o circumstanță atenuantă pentru ca acesta să primească o pedeapsă mai mică, să aibă parte de clemență în fața instanței.

O femeie e ucisă aproape săptămânal de partener, în România

Potrivit Codului Penal (articolul 29), doar intoxicația involuntară (a se citi consum excesiv de alcool) poate înlătura răspunderea penală. Altfel zis, o persoană care a consumat alcool de bunăvoie și apoi a comis o crimă răspunde fără nicio excepție de la lege.

Tot mai multe cazuri de femicid au loc în România în ultimii ani, multe dintre ele producându-se și pe fondul consumului de alcool. Criminaliștii și susțin că alcoolul nu este o cauză unică a crimelor împotriva femeilor, dar reprezintă unul din factorii care amplifică agresivitatea și posibilitatea de a se ajunge la fapte violente deosebit de grave, multe culminând cu moartea.

Conform unei , aproape în fiecare săptămână, în țara noastră, o femeie este ucisă mai ales de partenerul de viață. În paralel, mii de ordine de protecție sunt încălcate de agresori, iar aceste drame cumplite sunt precedate de ani întregi de abuz, de multe ori ținute sub tăcere de victime.