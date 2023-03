O femeie a luat un pui de pisică în casă, dar animalul era, de fapt, altceva. Ce șoc a trăit

O femeie a luat un ă în casă, dar animalul era, de fapt, altceva. Ce șoc a trăit după ce l-a hrănit și l-a îngrijit cât de bine a putut o perioadă bună. Marea iubitoare de animale a povestit întreaga pățanie în social media.

O doamnă a băgat în locuință un pui de pisică găsit pe drum, însă în realitate era altă felină. Prin ce sperietură a trecut

Jill Hicks este o doamnă care a băgat în locuință un pui de pisică pe care l-a găsit pe marginea unui drum aglomerat din Tennessee. I s-a făcut milă de ghemul de blană și nu a ezitat să-l ia în mașină și să-l ducă în propria locuință.

Ulterior, femeia din Statele Unite ale Americii le-a povestit vecinilor cum a salvat animalul părăsit. Mai târziu, avea să treacă printr-un șoc uriaș pentru că a descoperit că pisicuța era, în realitate, un pui de râs.

„Am tras pe dreapta, am coborât din mașină și l-am luat. A alergat puțin, dar nu atât de rapid și nici n-a ajuns departe. M-am apropiat, am luat animalul în brațe și l-am pus în mașină cu mine.

S-a urcat peste tot pe mine. Am mers acasă pentru cină, i-am dat să mănânce, i-am făcut o baie, am luat animalul în pat cu mine și am decis că nu este o pisică, ci un râs”, a spus femeia pentru .

Ce decizie a luat femeia din SUA legat de presupusa pisică

„Chiar dacă am crezut că este o pisicuță, dacă aș fi știut că este o pisică, în acea zonă mică și în acea zonă cu trafic intens, tot aș fi făcut același lucru”, a mai spus femeia despre animalul care a primit numele Arwen.

Jill Hicks s-a documentat cu privire la presupusa pisică și a aflat mai multe informații despre râsul pe care l-a salvat de pe marginea drumului. Planurile sale s-au schimbat când a realizat cât de periculos poate fi .

A luat o decizie importantă în privința felinei și a solicitat ajutor din partea unei asociații americane ce se ocupă cu protejarea speciilor sălbatice. Râsul a fost preluat în cele din urmă și a fost dus într-o rezervație.

În luna martie a acestui an aceasta a dezvăluit că va fi eliberat în natură, în mediul său natural. Zootehnicienii susțin că râsul devine mai mare decât o pisică și este mult mai agresiv și periculos, mai ales la maturitate.