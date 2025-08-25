News

O femeie a murit după ce a căzut de la etajul 4 al unui bloc din Târgu Mureș. Ce le-au spus vecinii polițiștilor

Tragedie în Târgu Mureș: o femeie a murit după ce a căzut de la etajul 4 al unui bloc. Polițiștii fac cercetări în acest caz
Andreea Stanaringa
25.08.2025 | 16:37

O femeie a căzut de la etajul patru al unui bloc din Târgu Mureș. Sursa foto: Hepta/Colaj Fanatik

O tragedie s-a petrecut în Târgu Mureș luni, după ce o femeie a căzut de la etajul patru al unui bloc. Polițiștii au fost alertați imediat pentru a investiga acest caz și au găsit victima fără suflare.

O femeie a căzut de la etajul 4 al unui bloc din Târgu Mureș

Tragedia s-a petrecut în dimineața zilei de luni, 25 august 2025. Puțin după ora 08:00, Poliția a fost sesizată cu privire la faptul că o persoană a decedat. Oamenii legii s-au deplasat la fața locului pentru cercetări și au descoperit că o femeie în vârstă de 36 de ani ar fi căzut de la etaju, patru al unui bloc de locuințe.

La sosirea echipajelor de urgență, victima nu mai prezenta semne vitale, astfel că a fost declarat decesul femeii. Trupul ei a fost transportat la Institutul de Medicină Legală pentru a efectua necropsia. Totodată, vor fi stabilite și circumstanțele decesului.

“Astăzi (luni, n.r.), în jurul orei 08:10, Poliţia municipiului Târgu Mureş a fost sesizată prin apel 112 cu privire la faptul că, pe strada Parângului din municipiu, a fost identificată o persoană decedată.

La faţa locului poliţiştii au stabilit că aspectele se confirmă, din verificările preliminare reieşind faptul că o femeie de 36 de ani s-ar fi precipitat de la etajul 4 al unui bloc de locuinţe, aflat pe aceeaşi stradă.

Femeia nu mai prezenta semne vitale, trupul său fiind transportat la Institutul de Medicină Legală Târgu Mureş pentru efectuarea necropsiei şi stabilirii cu exactitate a cauzelor în care a survenit decesul”, au transmit reprezentanții Inspectoratului Județean de Poliție (IPJ) Mureș, potrivit Observator News.

Ce au spus locatarii blocului

După decesul femeii, locatarii din blocul de unde aceasta a căzut au dat câteva declarații. Aceștia susțin că victima nu locuia în acel bloc. De asemenea, aceasta ar fi căzut de la geamul unei încăperi unde funcționează uscătoria.

Polițiștii vor continua cercetările pentru a stabili toate împrejurările producerii incidentului. Autoritățile au făcut apel la populație să ofere orice informație relevantă ce ar putea fi de folos pentru anchetă.

De asemenea, oamenii sunt îndemnați de autorități să evite speculațiile în spațiul public. IPJ Mureș a transmis că acest caz este investigat cu prioritate

