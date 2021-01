O femeie a murit în curtea unui spital din Botoșani. Trupul său a zăcut două ore fără să-l vadă nimeni

Situație de-a dreptul revoltătoare în Botoșani. O femeie de 61 de ani a murit în curtea celui mai mare spital din oraș, iar trupul său a stat ore întregi în curtea unității fără ca cineva să sesizeze acest lucru.

Cazul șocant a fost descoperit abia după ce soțul femeii a rugat șoferul unei ambulanțe aflată în parcarea spitalului să-l ajute să-și ducă partenera acasă.

Potrivit presei locale, cei doi, bărbatul și femeia decedată, erau oameni ai străzii și își făceau veacul în curtea unității sanitare, pe lângă clădirile adiacente.

Caz revoltător la Botoșani. Trupul unei femei moarte a stat două ore în curtea unui spital

O femeie în vârstă de 61 de ani a fost găsită fără viață în curtea Spitalului Județean din Botoșani. Trupul său a fost ridicat abia după două ore, ca urmare unui apel la 112 făcut de un ambulanțier.

Potrivit celor de la monitorulbt.ro, femeia și soțul său, în vârstă de 64 de ani, fac parte din rândul persoanelor fără adăpost. Cadavrul a fost descoperit după ce soțul femeii a abordat șoferul unui microbuz în parcarea unității sanitare.

”M-a abordat să mă roage să îl ajut să îşi ducă soţia acasă. L-am întrebat unde era şi dacă poate merge pe picioarele ei, iar el, ezitând un pic, mi-a spus că e moartă şi să îl ajut să o ducă acasă.

Am rămas blocat. Nu ştiam dacă e o glumă. M-a dus şi mi-a arătat-o, după staţia de oxigen, era acoperită cu câteva pături. Nu m-am apropiat mai mult, dar am mers la spital şi am anunţat personalul, gardienii, chiar şi pe cineva de la ambulanţă”, a povestit bărbatul pentru sursa citată.

Ambulanţierul a constatat că femeia era decedată de mai mult timp şi a apelat Poliţia, iar un echipaj de criminalişti a ajuns la faţa locului.

Poliția a deschis o anchetă în acest caz

Femeia din Botoșani s-a stins la câţiva metri de unitatea mobilă de terapie intensivă, unde era montată şi o staţie de oxigen. Soţul ei le-a spus poliţiştilor că a observat că femeia nu mai mişca şi a realizat că e moartă, dar dorea să o ducă acasă cu ajutorul unui şofer.

În final, la faţa locului a ajuns un echipaj de criminalişti, care a început o anchetă pentru a stabili cu exactitate cauzele decesului.

”Cadavrul a fost ridicat în vederea efectuării autopsiei. În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ucidere din culpă. La definitivarea anchetei se va propune o soluţie procedurală”, a precizat Delia Nenişcu, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului d Poliţie Judeţean Botoşani pentru sursa citată.