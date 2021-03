O femeie a născut acasă, live pe Internet. De ce a luat această decizie neașteptată

O femeie a născut acasă, live pe Internet, unde s-a filmat timp de 36 de ore cât a durat travaliul. Tânăra a luat această decizie neașteptată din cauza pandemiei de coronavirus, dar și pentru a fi aproape de familie.

Din cauza virusului din China nașterile nu mai pot fi asistate de tați sau alte persoane, motiv pentru care Ella Roberts din Aveley, Essex, a surprins pe toată lumea când a declarat că vrea să devină mamă în propriul cămin, deși la prima naștere avusese complicații.

Potrivit The Sun, femeia în vârstă de 28 de ani a adus pe lume primul ei copil în anul 2018, prin cezariană, de data aceasta nașterea fiind pe cale naturală, în confortul casei din Anglia, unde a fost asistată de partenerul de viață și de părinții ei.

O femeie din Anglia a născut acasă. Totul a fost transmis live

Ella Roberts a filmat toată experiența, în direct, pe contul ei de Instagram, intitulat „Crazy New Mumma”. Femeia nu și-a dorit să nască într-un spital pentru a avea părinții lângă ea, la fel și logodnicul, Thomas Schwarz, în vârstă de 29 de ani.

Medicii nu au fost deloc încântați de alegerea britanicii, care și-a ținut la curent comunitatea de pe rețelele de socializare cu fiecare pas până la venirea pe lume a celui de-al doilea copil, un băiat, care a primit numele Freddie.

„Nașterea la domiciliu după cezariană, iat-o. Sunt atât de încântată să vă împărtășesc o parte din nașterea noastră. Totul arată destul de calm, dar când gazul și aerul s-au epuizat și m-am dilatat de la 4 la 10 cm, nu am mai fost calmă!

Au fost multe țipete și toată lumea s-a grăbit să pregătească totul pentru sosirea lui Freddie, dar totul a meritat!”, a spus proaspăta mămică după nașterea la domiciliu.

Femeia și-a filmat travaliul, care a durat aproximativ 36 de ore, și a transmis totul live cu dorința de a impulsiona și alte mame să recurgă la acest gest uimitor, de a naște acasă fără a avea o echipă de cadre medicale în spate.

Postarea Ellei a strâns aproape 13.000 de vizualizări, dar și sute de comentarii din partea părinților care au felicitat-o pentru curajul de a deveni mamă în mijlocul casei, într-o piscină gonflabilă umplută cu apă caldă.

„Gândul de a naște în pandemie a fost suficient de terifiant și am fost disperată să am alături măcar doi parteneri, de naștere, astfel încât mama mea să poată fi și ea acolo. Am fost într-un șoc total când am născut în sfârșit acasă, după 36 de ore de travaliu.

Pur și simplu nu-mi venea să cred că bebelușul meu este aici. L-am scos singură din apă, i-am desfăcut cordonul de pe gât, l-am așezat pe mine și am început să-l frec pe spate când a început să plângă. A fost un moment suprarealist.

Nu a fost cu adevărat nașterea calmă acasă pe care mi-o imaginasem în minte, dar sunt atât de mândră de mine și atât de bucuroasă că am reușit să-l nasc pe Freddie în felul acesta”, a povestit femeia despre experiența nașterii live, acasă.