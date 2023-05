O femeie a transformat o casă abandonată care valora un euro într-o casă superbă de locuit. Foto

O femeie din Statele Unite ale Americii a cumpărat o casă abandonată din Italia care valora doar un euro și . Cum arată acest imobil în prezent.

Casă abandonată care valora un euro, din Italia, transformată într-o locuință superbă de o femeie din SUA

În prezent, visul multor oameni este să cumpere o casă în zone liniștite, cu o climă cât mai convenabilă, unde să poată pleca în vacanță și, de ce nu, să închirieze proprietatea în alte perioade ale anului.

ADVERTISEMENT

De cele mai multe ori, vine cu riscuri care trebuiesc asumate. Un astfel de risc și-a luat și o femeie din Statele Unite ale Americii.

În 2019, Meredith Tabbone a auzit că autoritățile din Italia scot case abandonate la vânzare cu sume pornind de la doar un euro. Se întâmpla în zonele rurale din Sicilia. Scopul italienilor era de a da o nouă viață zonei.

FANATIK SUPERLIGA

ADVERTISEMENT

Aceste imobile erau situate într-o parte foarte liniștită și frumoasă a Siciliei. În scurt timp, tânăra s-a îndrăgostit de o casă abandonată din anii 1600. Proprietatea era situată în Sambuca di Sicilia, un mic sat în care a crescut străbunicul ei, Fillippo Tabbone.

Casa cumpărată nu avea electricitate și nici apă curentă

Casa pe care femeia a luat-o în vizor nu avea electricitate sau apă curentă. Asta nu a făcut-o să se dea bătută. Dimpotrivă, femeia a văzut posibilitatea de a investi și de a transforma locuința în căminul pe care l-a visat.

ADVERTISEMENT

Deși Meredith locuiește în America, ea s-a gândit că ar putea renova casa pentru o locuință de vacanță. Prețul de pornire al casei era de doar un euro, însă americanca a făcut o ofertă la întâmplare de 4.400 de lire sterline și a cumpărat clădirea, aflată într-o stare degradantă.

Meredith, care este de profesie consilier financiar în Chicago, SUA, a plănuit să o renoveze și să o folosească ca o mică locuință în care să-și petreacă vacanțele. Femeia are și cetățenie italiană, astfel că poate veni rapid în Europa.

ADVERTISEMENT

Între timp, după ce a investit bani, timp și dragoste în proiect, casa a devenit acum destinația ei de vis. ”Casa era într-o stare foarte proastă, dar avea atât de mult farmec. Avea detalii arhitecturale atât de interesante – puteai să vezi cu adevărat istoria care transpare din pereți.

ADVERTISEMENT

Când am văzut prima dată casa – avea 750 de metri pătrați, nu avea electricitate, apă curentă sau ferestre – și era plină de azbest. Deși inițial am vrut să fie doar pentru o mică escapadă, am transformat-o într-o casă de vis”, a declarat ea, conform .

Scoasă la licitație cu un euro, casa valorează acum 400.000 de lire

Pentru americancă, investiția din Italia îi poate aduce și un profit uriaș, în cazul în care ar decide să vândă locuința din Sicilia. În prezent, casa care era scoasă la vânzare cu un euro, valorează 300.000 – 400.000 de lire sterline.

Momentan, Meredith nu plănuiește să o vândă. Are de gând să stea mai mult în locuința ei specială și o numește ”casa ei de vacanță extinsă”.

Investițiile femeii din SUA în Italia nu s-au oprit aici. Inspirată de experiența din Sicilia, ea a cumpărat ulterior două case de oaspeți în același sat pentru 28.000 de lire sterline în total și o altă clădire pentru 58.000 de lire sterline. Vrea să le transforme într-o galerie de artă și o cafenea.