O femeie a transformat zborul cu avion într-un coșmar pentru un alt pasager. Ce a făcut, de fapt

Pe o cunoscută rețea de socializare a apărut o poveste legată de o femeie „egoistă”. Aceasta a transformat într-un coșmar pentru un alt pasager, care stătea chiar în spatele ei. Ce a făcut, de fapt, călătoarea.

O femeie a transformat zborul cu avion într-un coșmar pentru un alt pasager

Zborul cu avionul poate fi un motiv de bucurie, dar aduce și o serie de neplăceri. Un bărbat a dezvăluit ce a pățit atunci când s-a urcat la bordul unei aeronave. Spera să aibă parte de un zbor plăcut și relaxant, dar s-a înșelat.

Acesta a dezvăluit prin intermediul unei postări de pe Reddit că o femeie a făcut un gest neașteptat. Evenimentul nu a fost pe placul pasagerului care ar fi vrut să vizioneze un film pe parcursul călătoriei sale.

Din păcate, fără niciun motiv întemeiat persoana din fața sa i-a stricat momentul. Femeia i-a ruinat călătoria în momentul în care și-a pus părul peste scaun. În felul acesta bărbatul a fost împiedicat să urmărească producția pe care o avea în plan.

„O femeie mi-a tot acoperit ecranul cu părul în timpul zborului”, a scris bărbatul legat de experiența neplăcută de la bordul avionului, conform . Acesta s-a arătat extrem de deranjat de situația în care a fost pus.

De ce pasagerul nu a inițiat o discuție

Pasagerul ar fi vrut să înceapă o conversație stânjenitoare cu femeia din fața sa pentru a rezolva situația. Cu toate acestea, a dat de înțeles că nu a inițiat nicio discuție, deși aceasta l-a împiedicat să se uite la producția pe care o avea în plan.

Mai mult, a mărturisit că nu a făcut nimic ca să se răzbune în felul acesta. Susține că nu înțelege care este motivul pentru care pasagera l-a deranjat de la activitatea pe care dorea să o desfășoare în timpul zborului.

Bărbatul nu a spus de ce nu a purtat o discuție cu femeia din fața sa. Totul ar fi fost mult mai simplu dacă persoana în cauză își dădea seama de gestul deranjant. În plus, nu a apelat la însoțitoarele de zbor pentru a cere ajutor.

În general, stewardesele sunt cele care se ocupă de siguranța călătorilor care aleg transportul cu avionul. Ele sunt angajate de către companiile aeriene și sunt instruite să facă față tuturor situațiilor care apar pe parcursul unui zbor.

Sfaturile primite de bărbat

Bărbatul care a fost deranjat în timpul zborului de această femeie a primit numeroase comentarii. Utilizatorii din social media au lăsat mesaje și mai ales, sfaturi legat de felul în care ar fi procedat dacă erau în această situație.

O persoană i-a spus că „strănuturile mari, umede și nedorite sunt ușor de simulat și extrem de utile”. Un alt creator de conținut a glumit pe seara acestei întâmplări de pe durata călătoriei cu avionul.

Acesta i-a transmit că ar fi trebuit să-i împletească părul. Dacă l-ar fi întrerupt, atunci ar fi trebuit doar să-i spună că se plictisește și așa și-a găsit o activitate. „Un simplu «scuză-mă, părul tău îmi blochează ecranul televizorului» era suficient”.

De asemenea, un alt utilizator a notat: „Truc: guma de mestecat este un adeziv excelent, la nevoie, pentru a fixa părul deasupra spațiului vizibil al ecranului, astfel încât să eviți blocarea vederii! Încearcă!”.

„Ceea ce mă nedumerește este de ce nu și-l prinde pur și simplu într-un coc. Înțeleg că nu vrea să stea sprijinită pe păr tot zborul, dar asta se rezolvă atât de ușor prin simpla prindere într-un coc”, a scris altcineva.