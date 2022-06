O femeie, aproape să cadă într-o groapă de 2 metri, după ce strada s-a surpat. Reacția primarului

Femeia a trăit adevărate clipe de panică duminică seara, 12 iunie, în timp ce se deplasa cu autoturismul pe o stradă centrală, în apropierea Primăriei din oraș. Într-o secundă, asfaltul s-a surpat sub roțile mașinii și a format un crater cu o adâncime de 2 metri.

O stradă s-a surpat în centrul orașului Negrești

Primarul din Negrești a dat vina pe constructor și a anunțat că este al patrulea incident de acest gen din ultimul an. În acest sens, liderul urbei a anunțat Comisia Națională de Investiții și constructorul, cel care va fi obligat să repare strada.

Incidentul s-a petrecut în jurul orei 18:30, duminică seara, pe strada Mihail Sadoveanu din Negrești, la câțiva metri de sediul biroului local de taxe și impozite.

Femeia se deplasa pe șosea și a simțit din senin cum mașina se afundă în asfalt. S-a plâns de întreaga experiență pe Facebook, conform

“Sperietura mea nu a fost ușoară. S-a surpat sub mașina mea, în timp ce mergeam, instinctul a fost să accelerez și să trag stânga de volan spre mijlocul străzii” , a explicat femeia, după ce a reușit să evite căderea în groapa nou formată.

Victima nedoritului incident a coborât din mașină și a sunat la 112 pentru a anunța evenimentul. Oamenii legii au ajuns, și au plecat, fără a-i lua declarații femeii.

Poliția a împrejmuit groapa cu bănci

“Am sunat imediat la 112, mașina mea era în mijlocul străzii. Nu știam exact în ce stare este, dacă mai pornește, plus că trebuia semnalizat ca atare acel crater. Poliția a venit, m-a întrebat în ce stare e mașina, am pornit-o, ne-am uitat la ea și am constatat că un cauciuc era tăiat în mai multe locuri și janta îndoită. După un timp am văzut că nu mai era nimeni prin preajmă. Acum nu știu dacă trebuia să dau vreo declarație, având în vedere că eu am anunțat poliția. Paguba mea a fost doar o roată. Experiența în sine și sperietura depășesc cu mult orice pagubă. Important e ca cei responsabili să ia măsurile necesare”, a explicat femeia.

Polițiștii locali ajunși la fața locului cu mai multe bănci, după care s-au folosit de o bandă de delimitare pentru a le transmite celorlalți participanți la trafic că există un crater în mijlocul drumului.

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție al Județului Vaslui au explicat că situația era de competența poliției locale. Primarul orașului Negrești, Petru-Cristinel Rusu, a anunțat că acesta este al patrulea eveniment de acest gen din ultimii doi ani, potrivit sursei citate.

“De două săptămâni s-a observat o ușoară lăsare a terasamentului. Strada a fost reabilitată prin CNI în 2011 și se află în garanție. Noi am înștiințat și constructorul, am trimis adresă și la CNI. Contractul de finanțare a proiectului de 10 milioane de euro a fost semnat de CNI”, a transmis primarul.

Problema pentru surparea drumului ar fi reprezentată de existența unor beciuri, unde locuitorii de altădată ai urbei își țineau mărfurile.

Petru-Cristinel Rusu a precizat că în 2011, strada Mihail Sadoveanu a fost reabilitată și decopertată un metru adâncime. Cu toate acestea, în 2017, autoritățile județene au modernizat sistemul de canalizare din oraș, moment în care au început problemele. Străzile reabilitate în 2011 au fost sparte, iar noile reparații ar lăsa de dorit, conform localnicilor nemulțumiți.