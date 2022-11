O femeie ar putea deveni viitorul secretar general al NATO. Lista favoriților pentru această funcție

Publicația americană The New York Times a publicat o listă a celor care ar putea prelua funcția de secretar general al NATO, după ce îi va expira mandatului lui Jens Stoltenberg, transmite .

Dintre cele cinci nume vehiculate, patru aparțin unor femei care au deținut sau dețin funcții de prim rang în statele de origine.

Trei candidați din estul Europei

Prima de pe listă este Chrystia Freeland (54 de ani), care ocupă acum funcția de vicepremier și ministru de Finanțe al Canadei. Avantajele sale sunt legate că a condus mai multe ministere importante, precum și de faptul că a studiat istoria Rusiei. Freeland are origini ucrainene și vorbește engleza, franceza, italiana, ucraineana și rusa.

Ceilalți potențiali candidați provin din Europa, unul dintre ei fiind primul-ministru al Estoniei, Kaja Kallas (45 de ani). Înainte de a prelua șefia guvernului de la Tallinn în 2021, Kallas a fost membru al Parlamentului European. Ea este printre susținătorii unei politici cât mai dure față de Rusia lui Putin.

O altă variantă este actualul președinte al Slovaciei, Zuzana Čaputová (49 de ani). Ea ocupă această funcție din 2019 când a obținut mandatul cu peste 58% din voturile exprimate. Anterior candidaturii sale, Zuzana Čaputová nu a avut prea multă experiență politică, ea activând ca avocat în mai multe campanii de protejare a mediului.

(54 de ani) ar putea prelua postul de secretar general NATO deja antrenată, întrucât fosta președintă a Croației a avut o carieră diplomatică lungă, inclusiv ca ambasador al țării sale la Washington și chiar ca secretar general adjunct al Alianței pentru diplomație publică.

Ben Wallace, singurul bărbat inclus pe listă

Singurul bărbat de pe listă este ministrul Apărării din Marea Britannie, Ben Wallace (52 de ani). Înainte de a intra în politică a fost ofițer, iar ca ministru a fost unul dintre promotorii unui sprijin militar masiv pentru Ucraina, alături de Boris Johnson. Foarte popular printre membrii Partidului Conservator, numele său a fost vehiculat pentru succesiunea lui Johnson și Truss la conducerea guvernului de la Londra, însă Wallace a refuzat de fiecare dată să candideze.

Și numele președintelui României, Klaus Iohannis, a fost vehiculat în presa internațională ca posibil secretar general al NATO, însă acesta nu se regăsește pe lista publicată de The New York Times. Pentru a prelua această funcție, Iohannis ar trebui să renunțe la un an din cel de-al doilea mandat de președinte.

Mandatul actualului , se încheie în toamna anului viitor, iar succesorul său va avea o misiune dificilă în condițiile în care Alianța Nord-Atlantică se confruntă cu situații dificile legate de războiul ruso-ucrainean și de politica externă din ce în ce mai agresivă a Chinei.