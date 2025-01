O femeie, atacată pe stradă de o haită de câini în cea mai mare comună din România. Ale cui erau animalele

Se întâmplă în comuna Florești, din județul Cluj, unde o femeie ar fi fost atacată de o haită de câini. Vicepreședinta partidului Alternativa Dreaptă, Adela Mîrza, a relatat cele întâmplate, spunând că a sesizat și autoritățile.

Femeie atacată de câini în timp ce alerga

Întâmplarea ar fi avut loc în timp ce victima alerga, moment în care o haită de câini a început să o urmărească și, într-un final, să o muște. Aceste acuzații au fost însoțite de imagini ce prezintă rănile fizice ale victimei, cât și zona în care a avut loc evenimentul ce s-ar fi putut încheia tragic.

„Am fost atacată ieri de cinci câini mari. Eu am ieșit din pădure. Am venit dinspre baza sportivă și am venit pe drumul acesta. Nu apare nicio tăbliță cum că ar fi proprietate privată sau câini periculoși. Într-adevăr, în dreapta, se vede că e teren îngrădit. Este un gard, o sârmă.

Pe drumul acesta am mers, iar câinii au ieșit din pădure și m-au atacat. Fără să fie provocați, fără să am câinele cu mine. Au fost foarte agresivi. (…) Câinii sunt ai unui domn, care a mai avut reclamații de tot felul. Sper să nu se mai repete”, spune femeia în timp ce își prezintă povestea.

Adela Mîrza a prezentat cazul și spune că pentru a fi luate măsuri în consecință, dat fiind faptul că animalele ar aparține unui bărbat din zonă.

Autoritățile nu au luat măsuri, deși proprietarul nu ar fi la prima faptă

Victima ar fi ajuns în stare gravă la spital, unde a petrecut mai multe, însă la unitatea medicală nu a fost considerată o urgență. A fost formulată inclusiv o plângere penală, însoțită de un certificat medico-legal, însă oamenii legii nu au luat încă măsuri.

Mai mult, proprietarul câinilor ar fi continuat să își lase patrupezii liberi, și o altă persoană. De asemenea, bărbatul nu ar fi la prima abatere în ceea ce privește lăsarea de izbeliște a câinilor ce atacă oameni.

„Cum este posibil ca în vremurile noastre să nu poată poliția, administrația, orice autoritate responsabilă să îl oblige pe un cioban să își îngrădească câinii, să facă gard pe proprietatea lui? Colega noastră din Florești, Ioana Sâncrăianu a fost atacată cu bestialitate de 5 câini ciobănești în comuna Florești, pe deasupra blocurilor, pe liziera pădurii unde alerga.

Putea fi ucisă. A ajuns la urgență, a stat vreo 6 ore acolo (că, vezi Doamne, nu e urgență!). Ieri și-a scos certificatul medico-legal. A sesizat poliția, a făcut plângere penală. De alaltăieri nimeni nu a făcut nimic. Aceiași câini au mușcat in continuare oameni. Ciobanul nu e la prima abatere. În ce lume trăim?”, a scris Adela Mîrza pe .