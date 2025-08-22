O femeie care a dispărut din Texas a fost găsită într-un trib din Scoția. Cum a reacționat când a fost descoperită

Un caz de dispariție scoate la iveală lucruri neașteptate. O din Texas, Statele Unite ale Americii, a fost găsită la sute de kilometri de casă. Aceasta trăiește într-un trib din Scoția. Cum a reacționat când a fost descoperită de oamenii legii.

O femeie care a dispărut din Texas a fost găsită într-un trib din Scoția

Kaura Taylor a fost căutată o perioadă destul de lungă de familia sa din SUA. Femeia originară din Texas a fost dată dispărută pe teritoriul american, cei apropiați fiind extrem de îngrijorați pentru soarta acesteia.

În cele din urmă femeia a fost găsită, însă la o distanță mare de casă. Potrivit , aceasta trăiește într-un trib „african”, în Scoția. Mai exact, supraviețuiește într-o pădure aflată în apropiere de orașul Jedburgh.

Tribul este condus de Regele Atehene, în vârstă de 36 de ani. Bărbatul a fost cântăreț de operă, dar a renunțat la viața cotidiană pentru a se retrage în sălbăticie. Acesta nu este singur, ci alături de soția sa, Regina Nandi.

Cei doi sunt ”slujiți” constant de o persoană. Aceasta este chiar femeia care a dispărut în Texas. Ea este servitoarea celor doi suverani. Aceasta a primit numele de Asnat, grupul având intenția de a recupera terenuri furate de la strămoșii lor din Highlands acum 400 de ani.

Reacția femeii dispărute din Texas

Femeia dispărută în Texas, dar găsită în pădurile din Scoția, pare să fie mulțumită cu traiul pe care-l duce. La scurt timp după ce a fost găsită de autoritățile britanice a transmis un mesaj prin intermediul unei filmări.

În clipul realizat în tribul din Scoția le cere celor care o cunosc să nu o mai caute. De asemenea, subliniază faptul că nu este o persoană care are nevoie de ajutor din partea familiei. Așadar, dă de înțeles că a plecat intenționat din SUA.

„Către autoritățile britanice, evident că nu sunt dispărută. Lăsați-mă în pace. Sunt un adult, nu un copil neajutorat”, a spus Kaura Taylor, mai arată sursa menționată mai devreme.

Grupul care trăiește în pădurile din Scoția susține că nu recunoaște legile locale. De-a lungul timpului tribul a avut parte de numeroase persecuții din partea oamenilor care nu le înțeleg obiceiurile pe care le urmează.

De asemenea, au primit avize de evacuare de la autoritățile locale, dar nu au plecat. Totodată, tribul a fost atacat, corturile lor fiind incendiate. Cu toate acestea, oamenii nu au renunțat la tradiții pentru că recunosc doar legile Dumnezeului lor, numit Yahowah.

Traiul dus de tribul din Scoția

Tribul care trăiește în pădurile din Scoția susține că nu supără pe nimeni. Prezența lor nu este deloc pe placul localnicilor, Regele pretinzând faptul că este un descendent al lui Mesia. Cei care fac parte din grup duc o viață simplă.

Oamenii se scaldă într-un pârâu aflat aproape de corturile în care dorm. Se conectează constant cu natura și se bazează zilnic pe creator pentru cele necesare unei supraviețuiri decente. În plus, susțin că sunt un trib pierdut de evrei.

Mai mult decât atât, spun că strămoșii lor au fost alungați când Regina Elisabeta I i-a deportat pe iacobiții negri nativi. Grupul și-a propus să îndeplinească o profeție de a-și restabili regatul și de a readuce în rândurile lor alte „triburi pierdute”.

„Trăim o viață foarte simplă, de întoarcere la inocență. Ne conectăm la natură. Ne conectăm la copacii din jurul nostru. Ne împământăm în fiecare dimineață. Ne scăldăm în apa izvorului.

Trăim o viață simplă, bazându-ne zilnic pe creator pentru hrană, adăpost și îmbrăcăminte. Trăim într-un cort fără pereți, dar nu ne temem de nimeni, căci avem protecția creatorului, Yahowah”, a declarat regele Atehene.

„Regatul Kubala nu poate fi distrus”

„Mulți oameni nu au ochi să vadă și urechi să audă. Ei văd lucruri și judecă fără să înțeleagă. Guvernul Marii Britanii spune că cultura și religia sunt tolerante, dar Regatul Kubala a suferit încercări și necazuri din partea autorităților.

Nu înțeleg sau nu tolerează tribul. Dar Regatul Kubala nu poate fi distrus, căci suntem ajutați de creatorul cerurilor și al pământului, Dumnezeul nostru. Până atunci, nimeni nu va putea distruge Regatul Kubala”, a completat regele Atehene.

În aceeași notă, conducătorul grupului transmite că urmează legile creatorului. Acesta nu crede că există o autoritate care să dețină pământul pentru că acesta îi aparține tatălui, motiv pentru care nu ia în calcul o posibilă evacuare.

Cu siguranță, va rămâne în continuare în pădurea din Scoția, la fel cum au făcut și strămoșii. Regele Atehene descrie traiul pe care-l duce, cu femeia dispărută în Texas pe post de servitoare, drept o „călătorie de pelerinaj”.