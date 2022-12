O femeie de 66 de ani a omorât-o pe iubita nepotului său. Metoda horror prin care a încercat să scape de cadavru: “Nu va mai deranja pe nimeni”

Protagonista incidentului este Svetlana, o bunică din Rusia, care și-a pierdut cumpătul și a devenit criminală.

O bunică de 66 de ani a ucis-o pe iubita nepotului ei

Femeia, în vârstă de 66 de ani, a ucis-o pe iubita nepotului ei, iar ce a urmat apoi este dificil de imaginat. În Rusia, Svetlana, este deja cunoscută ca fiind ”Bunicuța Spintecătoare”, având în vedere cele întâmplate.

Trebuie să menționat că anterior, femeia a lucrat ca patolog și nu oriunde, ci la una dintre cele mai de renume clinici din Rusia.

Nimeni nu avea să știe însă că aceasta își a continua ”cariera” și dincolo de ușile spitalului.

Nepotul Svetlanei, Svyatoslov Psaylov, în vârstă de 22 de ani avea o iubită pe nume Yuliya, în vârstă de 29 de ani, alături de care locuia în aceeași casă. Se pare însă că bunica acestuia și-a dorit ca tânărul să nu mai fie deranjat și s-a pus pe treabă.

Pensionara, în vârstă de 66 de ani a intrat peste tânără în timp ce aceasta făcea duș. A ucis-o brutal, iar mai apoi, i-a dezmembrat corpul.

Pentru a nu lăsa urme, femeia ar fi aruncat bucăți din trupul tinerei la câini, drept hrană, iar restul le-ar fi aruncat în diferite părți ale orașului, scrie .

Bunica Svetlana le-a spus tuturor că iubita nepotului ei a dispărut

Autoritățile au contactat-o pe femeie, iar aceasta a spus clar că tânăra a dispărut. De abia la două luni de la tragedie, bunica Svetlana a dezvăluit cele întâmplate, fiind pusă la detectorul de minciuni.

Cel mai dureros este însă modul în care tânăra de doar 29 de ani a ajuns să moară. Femeia de 66 de ani declara că a luat un cuțit de bucătărie și a înjunghiat-o pe aceasta, până în momentul în care a murit.

”Cum exact am omorât-o? Ușor. Am luat un cuțit de bucătărie și am intrat în baie.

Făcea duș și am înjunghiat-o de două ori- în stomac și genunchi, și o dată… și asta a fost tot. S-a prăbușit!”, a povestit femeia.

Ce pedeapsă riscă pensionara pentru crima horror făcută

Ulterior, aceasta i-a transmis mamei nepotului său că partenera sa de viață nu va mai deranja pe nimeni niciodată, lucru care a generat și mai multă panică.

Trebuie menționat faptul că deși Svetlana , au fost lucruri care au dat-o de gol. Mai exact, oamenii legii au găsit mai multe pete de sânge în casă, unde s-a produs tragedia.

La momentul actual, bunica Svetlana se află în arest, iar până la data de 15 februarie ar urma să își primească sentința. În cazul în care va fi găsită vinovată, pensionara riscă chiar și până la 15 ani de închisoare, conform legii, pentru fapta comisă.

Amintim că și în România, o crimă fără precedent a cutremurat țara.