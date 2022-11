O femeie de afaceri vrea să revoluționeze înmormântările. Sicrie transportate cu bicicleta – dric. Video

Isabelle Plumereau (51 de ani) conduce o din Capitala Franței, numită sugestiv ”Cerul și Pământul”.

De curând, femeia a apărut pe străzile din Paris pedalând. Ea nu se afla la ghidonul unei biciclete obișnuite, ci la o așa-numită bicicletă – dric.

Isabelle are speranță că va aduce în curând, în cel mai important oraș din Franța, o nouă modalitate, mai ”verde”, de desfășurare a funeraliilor, scrie .

”Bicicleta – dric propune un nou ritual pentru familiile îndurerate, în special în drumul spre cimitir”, spune Plumereau, adăugând că permite ”o procesiune lentă, tăcută, liniștită, în ritmul pașilor oamenilor care merg în spatele cortegiului funerar”.

⚰️ Environmentally conscious burials are a small but growing trend, and French undertaker Isabelle Plumereau says transporting coffins with a specially designed cargo bike can confer a more down to earth pace to a funeral

— Reuters (@Reuters)