News

O femeie din Bacău se zbate între viață și moarte după ce a fost desfigurată de partener. Bărbatul fusese condamnat pentru crimă

O femeie de 45 de ani din Bacău a ajuns în comă după ce a fost agresată brutal de partenerul ei, fost condamnat pentru omor. Bărbatul a fost reținut pentru tentativă de omor.
Mădălina Cristea
20.08.2025 | 13:56
O femeie din Bacau se zbate intre viata si moarte dupa ce a fost desfigurata de partener Barbatul fusese condamnat pentru crima
O femeie a fost agresată cu bestialitate de partener. A ajuns în comă la spital. Bărbatul făcuse închisoare pentru crimă. Sursa foto: Colaj Fanatik, Unsplash

O femeie de 45 de ani din Bacău se zbate între viață și moarte după ce a fost bătută cu bestialitate de partenerul ei. Bărbatul, cu 20 de ani mai în vârstă și cu antecedente grave, a mai făcut pușcărie în tinerețe pentru omor. De data aceasta, și-a lovit iubita până a băgat-o în comă, din gelozie.

ADVERTISEMENT

O femeie din Bacău, bătută cu bestialitate de partener

Cei doi trăiau împreună de patru ani, fără să fie căsătoriți. Luni seara, 18 august, agresorul a sunat la 112 și a spus că femeia nu se simțea bine. Echipajul sosit la fața locului a rămas fără cuvinte: victima era inconștientă și avea răni pe tot corpul. A fost dusă de urgență la spital și operată imediat.

La unitatea medicală, medicii au identificat că femeia avea organe rupte provocate de lovituri puternice. În prezent, aceasta este internată la terapie intensivă, în stare critică. Pe lângă traumatismele actuale, doctorii au constatat și leziuni mai vechi, semn că ar fi fost bătută și în trecut.

ADVERTISEMENT

Poliția a fost alertată imediat de către personalul medical. Ancheta a fost preluată de Parchet, care a deschis un dosar pentru tentativă de omor calificat. Procurorii au stabilit că victima a suferit leziuni multiple la nivelul capului, toracelui și zonei inghinale, scrie Ziaruldebacău.com.

Bărbatul făcuse închisoare pentru crimă

Suspectul a fost reținut, însă refuză să colaboreze cu anchetatorii. El neagă că ar fi autorul și susține că nu știe cine a agresat-o pe femeie. Cazul este cu atât mai șocant cu cât bărbatul a mai ispășit o condamnare pentru omor în anii ’80.

ADVERTISEMENT
Ipoteză șocantă în cazul accidentului de pe A1. Gestul făcut de cei doi...
Digi24.ro
Ipoteză șocantă în cazul accidentului de pe A1. Gestul făcut de cei doi tineri, înainte de a fi loviți de un TIR

„De cele mai multe ori femeile nu raportează pentru că fie că nu au încredere că pot să fie protejate de către poliție și le e teamă pentru viața lor, sau le este rușine, se gândesc că vor fi blamate, judecate. Singura instituție care le poate oferi protecție este poliția. Este important ca victima să apeleze la poliție, să sune la 112 ca să-și asigure protecția”, a declarat Andreea Rusu, dir. ex. Filia, organizație pentru drepturile femeilor.

ADVERTISEMENT
După ce și-a găsit echipă, Ianis Hagi devine tată pentru prima dată
Digisport.ro
După ce și-a găsit echipă, Ianis Hagi devine tată pentru prima dată
Gara de Nord din București se „regenerează”. Cum va arăta întreaga zonă la...
Fanatik
Gara de Nord din București se „regenerează”. Cum va arăta întreaga zonă la finalul lucrărilor anunțate de primarul general interimar, Stelian Bujduveanu
Ce avere primarul Cristian Radu, săltat de DNA pentru că ar fi luat...
Fanatik
Ce avere primarul Cristian Radu, săltat de DNA pentru că ar fi luat șpagă 500.000 €. Edilul din Mangalia i-a certat recent pe români
Curs valutar BNR pentru miercuri, 20 august 2025. Leul pierde teren în fața...
Fanatik
Curs valutar BNR pentru miercuri, 20 august 2025. Leul pierde teren în fața principalelor monede. Update
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mădălina Cristea
Mădălina Cristea
Mădălina Cristea- Bălăceanu este redactor pe zona de News la Fanatik. Și-a început cariera jurnalistică la Evenimentul Zilei și Capital, apoi a fost parte din echipele redacționale ale site-urilor Mainnews.ro, Puterea.ro şi Ştirile ProTV
Parteneri
'Regretul URIAȘ' al lui Mircea Sandu după 24 de ani în fruntea FRF:...
iamsport.ro
'Regretul URIAȘ' al lui Mircea Sandu după 24 de ani în fruntea FRF: 'Mă doare mai mult ca orice!'
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Nu rata numărul 1046 al revistei Taifasuri!
  • Pachet special: revista + 3 CD-uri, la superpreţul de 19,99 lei
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Interviu de colectie cu Cezara Dafinescu despre preţul succesului
  • Farmacia verde, sănătate, dietă, frumuseţe şi multe altele
Acum la toate punctele de presă din România!