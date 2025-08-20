O femeie din Bacău se zbate între viață și moarte după ce a fost desfigurată de partener. Bărbatul fusese condamnat pentru crimă

O femeie de 45 de ani din Bacău se zbate între viață și moarte după ce a fost bătută cu bestialitate de partenerul ei. Bărbatul, cu 20 de ani mai în vârstă și cu antecedente grave, a mai făcut pușcărie în tinerețe pentru omor. De data aceasta, și-a lovit iubita până a băgat-o în comă, din gelozie.

O femeie din Bacău, bătută cu bestialitate de partener

Cei doi trăiau împreună de patru ani, fără să fie căsătoriți. Luni seara, 18 august, agresorul a sunat la 112 și a spus că femeia nu se simțea bine. Echipajul sosit la fața locului a rămas fără cuvinte: A fost dusă de urgență la spital și operată imediat.

La unitatea medicală, medicii au identificat că femeia avea organe rupte provocate de lovituri puternice. În prezent, aceasta este internată la terapie intensivă, în stare critică. Pe lângă traumatismele actuale, doctorii au constatat și leziuni mai vechi, semn că ar fi fost bătută și în trecut.

Poliția a fost alertată imediat de către personalul medical. Ancheta a fost preluată de Parchet, care a deschis un dosar pentru tentativă de omor calificat. Procurorii au stabilit că victima a suferit leziuni multiple la nivelul capului, toracelui și zonei inghinale, scrie

Bărbatul făcuse închisoare pentru crimă

Suspectul a fost reținut, însă refuză să colaboreze cu anchetatorii. El neagă că ar fi autorul și susține că nu știe cine a agresat-o pe femeie. Cazul este cu atât mai șocant cu cât bărbatul a mai ispășit o

„De cele mai multe ori femeile nu raportează pentru că fie că nu au încredere că pot să fie protejate de către poliție și le e teamă pentru viața lor, sau le este rușine, se gândesc că vor fi blamate, judecate. Singura instituție care le poate oferi protecție este poliția. Este important ca victima să apeleze la poliție, să sune la 112 ca să-și asigure protecția”, a declarat Andreea Rusu, dir. ex. Filia, organizație pentru drepturile femeilor.