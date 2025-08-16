News

O femeie din Brăila a fost lovită de soț cu o tigaie și înjunghiată cu un cuțit în spate. A fost deschis un dosar pentru tentativă de omor

O doamnă care locuiește în Brăila a fost atacată de partener cu o tigaie și lovită cu un cuțit în spate. Bărbatul e cercetat pentru tentativă de omor.
Alexa Serdan
16.08.2025 | 19:01
O femeie din Braila a fost lovita de sot cu o tigaie si injunghiata cu un cutit in spate A fost deschis un dosar pentru tentativa de omor
Dosar pentru tentativă de omor după ce o femeie a fost înjunghiată de soț. Sursa foto: Poliția Română

Un nou caz de violență domestică iese la iveală. O femeie din Brăila le-a spus polițiștilor că a fost lovită de soț cu o tigaie, în urma unui conflict care a degenerat. A fost înjunghiată cu un cuțit în spate și s-a deschis un dosar pentru tentativă de omor.

O femeie din Brăila a fost lovită de soț cu o tigaie și înjunghiată cu un cuțit în spate

Parchetul de pe lângă Tribunalul Brăila a anunțat că o doamnă din satul Belești, orașul Ianca, a fost victima unui incident violent. Femeia a apelat numărul de urgență 112 în cursul zilei de vineri, 15 august 2025.

Aceasta a semnalat faptul că soțul și-a ieșit din fire în urma unei altercații verbale. Totul s-a petrecut la domiciliul celor doi. Nu a lipsit mult până când a lovit-o cu o tigaie în cap. Bărbatul nu s-a oprit aici cu violențele și a continuat să-i facă rău.

Individul a luat un cuțit de dimensiuni mici cu care a înjunghiat-o în spate. În plus, femeia are tăieturi în zona umărului stâng. Ea esta cea care a alertat oamenii legii, care au sosit la fața locului pentru a calma situația.

În casa celor doi parteneri de viață a ajuns o echipă operativă formată din lucrătorii poliţiei judiciare din cadrul IPJ Brăila, de la Serviciul de investigaţii criminale. De asemenea, au mai fost prezenți și lucrători criminaliști.

Oamenii legii au colaborat „sub coordonarea procurorului criminalist din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Brăila, care a desfăşurat activităţi specifice în vederea aflării adevărului în cauză, a transmis Parchetul, scrie news.ro.

Dosar pentru tentativă de omor pe numele bărbatului

Având în vedere evenimentele constatate s-a deschis un dosar penal pentru tentativă de omor. Ancheta este în desfășurare în momentul de față, după ce poliţiştii au informat procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Brăila cu privire la incidentele violente.

Ulterior, procurorul s-a sesizat din oficiu legat de infracţiunea de tentativă la omor în modalitatea violenţei în familie. În prezent, nu se știe dacă soțul femeii din Brăila a fost sancționat pentru faptele sale sau dacă a fost luată vreo măsură asupra sa.

