O femeie din Iași s-a trezit cu fostul soț la ea în pat. Din răzbunare, bărbatul s-a întors după două zile și a bătut-o

O femeie din Iași a tras o sperietură zdravănă după ce fostul soț i-a spart geamul apartamentului și a intrat peste ea. Beat fiind, acesta a adormit în patul ei. Furios, două zile mai târziu acesta s-a întors și a bătut-o.

O femeie s-a trezit cu fostul soț la ea în pat

Incidentul s-a petrecut în noaptea de 14 spre 15 iunie, în jurul orei 3.00, în căminut de pe strada Decebal, din cartierul Cantemir. Un bărbat în vârstă de 40 de ani, întors din străinătate, a mers la locuința fostei soții.

Cei doi erau despărțiți de doi ani, însă individul, beat fiind, a mers să se împace cu ea. Femeia a refuzat să îl primească, astfel că a luat o cărămidă și i-a spart geamul apartamentului, aflat la parter, după care a intrat cu forța.

Acesta s-a așezat în pat și a adormit. Totuși, vecinii au fost alertați de zgomotele puternice, astfel că au sunat la 112. Individul a fost sancționat în urma acestui incident.

„Sâmbătă, seara, am fost solicitați să intervenim la căminul Decebal, deoarece era un scandal semnalat de locatari, la parter. Când am ajuns la fața locului, am observat că geamurile unui apartament erau sparte. Ne-am apropiat și o femeie care locuia acolo ne-a explicat tot ce s-a întâmplat. Fostul ei soț, de care divorțase, a venit din străinătate și voia să stea la ea. Femeia a refuzat, însă el nu s-a lăsat. Fiind în stare avansată de ebrietate, a luat o cărămidă și a spart geamurile.

După care a intrat în apartament și s-a așezat pe pat, unde a adormit. Noi am încercat să discutăm cu el, dar nu aveai cu cine. Am aplicat toate măsurile legale necesare. A doua zi, au venit și reprezentanții primăriei, deoarece ei se ocupă de imobil și trebuiau să înlocuiască geamurile”, a declarat un polițist local din Iași, conform

Bărbatul s-a întors peste două zile și a bătut-o pe fosta soție

Neputând să accepte refuzul, după două zile de la incident, în seara zilei de 16 iunie, în jurul orei 21.00, bărbatul a revenit la locuința femeii, acolo unde . Din fericire, polițiștii erau în zonă, astfel că au intervenit și l-au dus pe agresor la secție. Fosta soție a cerut un de această dată.

„La două zile de la incident, luni seara, eram în patrulă tot prin zonă când, deodată, am auzit din nou scandal acolo. Așa că am mers să vedem despre ce este vorba. Era aceeași femeie, țipa, deoarece același bărbat intrase din nou în casă. Ca să se răzbune pe ea, a lovit-o de mai multe ori. Noi l-am imobilizat și am contactat și colegii de la Secția 3 Poliție. Femeia a cerut un ordin de protecție împotriva fostului ei soț”, a mai precizat polițistul, conform sursei menționate.