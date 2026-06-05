O femeie din Rusia a cucerit Everestul fără tub de oxigen. Puțini știu că este soția unui celebru sportiv

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Ascensiunea pe Everest este una dintre cele mai solicitante, chiar și pentru alpiniștii profesioniști. De curând o femeie din Rusia a scris istorie după ce a cucerit muntele din Asia fără tub de oxigen. Puțini oameni știu că ea este soția unui celebru sportiv.

Prima femeie din Rusia care a atins vârful Everest

Sporturile extreme nu sunt pentru toată lumea. De cele mai multe ori sunt practicate de bărbați, însă de această dată o femeie a ieșit în evidență. O mamă din Rusia care are patru copii a atins o performanță greu de egalat. Nikol Kovalchuk (42 ani) este o femeie care a reușit o realizare rară în alpinismul de mare atitudine.

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Aceasta pe data de 27 mai 2026, de 8.849 de metri. A făcut acest lucru fără să aibă nevoie de tub de oxigen. Așadar, și-a asumat un risc major pentru că începând de la 8.000 de metri aerul are doar o treime din oxigenul prezent la nivelul mării. Acest lucru poate duce la probleme grave de sănătate.

Specialiștii susțin că lipsa oxigenului suplimentar poate provoca rapid edem pulmonar, cerebral și chiar deces. În aceeași notă, internauții trebuie să știe că Nikol Kovalchuk nu a fost singură în această experiență spectaculoasă, ci alături de Nirmal Purja. Acesta este un renumit alpinist nepalez, precum și fondatorul Elite Exped.

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„Escaladarea Muntelui Everest este o provocare remarcabilă în sine, dar realizarea acestui lucru fără oxigen duce dificultatea la un cu totul alt nivel și necesită ani de experiență, pregătire și forță mentală”, a declarat prin intermediul unui comunicat compania Elite Exped, conform .

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Cu cine este căsătorită alpinista

Puțini oameni știu, însă, că frumoasa blondină este partenera de viață a unui cunoscut sportiv de origine rusă. Alpinista este căsătorită cu jucătorul de hochei Ilya Kovalchuk (43 ani), medaliat olimpic. Acesta a participat la 5 ediții ale Jocurilor Olimpice. De-a lungul carierei sale a câștigat o medalie de aur și alta de bronz.

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În ultimii ani Nikol Kovalchuk a demonstrat că este pasionată de escaladări și sporturi extreme. Ea a urcat pe cele mai înalte 14 vârfuri de peste 8.000 de metri, cele Șapte Summit-uri. De asemenea, a ajuns la Polul Sud, iar în 2025 a urcat pe Muntele Manaslu . Astfel, și-a câștigat o reputație foarte bună.

Mai mult, femeia și-a consolidat puternic poziția în domeniul de nișă al ascensiunilor la mare altitudine, fără oxigen. E conștientă că pasiunea sa este una complicată, dar nu vede acest lucru ca pe ceva imposibil de dus la bun sfârșit. În afara alpinismului, frumoasa blondină este cunoscută ca antreprenor și filantrop.