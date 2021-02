O femeie din Sebeș și-a micșorat ratele la bancă. Cum a reușit acest lucru

O femeie din municipiul Sebeș, județul Alba, a convins banca să-i reducă ratele la credite după ce a rămas văduvă.

Soțul femeii decedase, astfel că femeia a rămas singură și nu mai putea să se descurce cu toate cheltuielile.

Angela Pantiloiu, fostă profesoară, a rămas pe cap cu ratele la trei credite pe care familia le contractase la o bancă.

O femeie din Sebeș și-a redus ratele la bancă

A profitat inițial de Ordonanța dată de Guvern și și-a amânat ratele pentru 9 luni din cauza pandemiei de Covid, însă a fost nevoită să reia plățile cu dobânzi mărite după această perioadă.

Conform Antena 3, a apelat la serviciile experților de la Centrul de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul Bancar – CSALB, o entitate juridică autonomă care îi ajută pe români să-și rezolve problemele cu băncile, atunci când apar dificultăți la plata ratelor.

Experții au anunțat într-un comunicat de presă cum a reușit femeia să scape de rate.„ Am depus o cerere la CSALB pe 7 ianuarie, fără să am mari așteptări. Dar, după doar două săptămâni am primit o mare bucurie. Conciliatorul Dragoș Gheorghe a propus unificarea creditelor în unul singur și o perioadă de grație de șase luni, timp în care nu plătesc dobânda.

Tot conciliatorul a propus ca pentru ultimele 30 de luni din credit, rata lunară să scadă de la 1.600 de lei la 1.200 de lei.

Din fericire, banca a acceptat, iar reducerea totală este de aproximativ 4.000 de euro, fără de care nu știu cum m-aș fi descurcat”, a transmis pensionara din Sebeș.

Femeia s-a reangajat pentru a se descurca cu banii, iar acum poate să-și plătească ratele fără riscul executării silite.

Orice român care se află în situația femeii poate apela la serviciile Centrului de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul Bancar – CSALB. Este important ca oamenii să fie buni-platnici, iar imposibilitatea plății ratelor să fie justificată de o problemă reală precum pierderea locului de muncă, un accident sau alt eveniment neprevăzut.

Conform experților CSALB, în 2020 au fost soluționate amiabil cu 32% mai multe cereri față de anul anterior.