O femeie mănâncă doar carne de 6 luni, iar rezultatul este incredibil. Cât de mult a reușit să slăbească

O femeie din California consumă doar carne de 6 luni și a slăbit destul de mult de când a început această dietă. Aceasta a oferit mai multe detalii despre stilul ei de viață.

Courtney Luna (38 de ani) a decis să renunțe la alimentele vegane și a mâncat doar carne timp de 6 luni. Deși se știe despre alimentele de tip fast food că pot duce la îngrășare, se pare că efectul a fost diferit pentru femeia din SUA.

Pe Tik Tok, Courtney se filmează în timp ce consumă diverse preparate. De asemenea, își exprimă diverse păreri despre mâncare.

Dieta femeii conține bacon, unt, cașcaval, ouă și burger, care este preferatul ei. Courtney ținea de mult timp o dietă vegană, compusă din fructe și legume.

La un moment dat, aceasta . Tranziția dintre cele două diete a fost postată pe platforma Tik Tok, unde Courtney este urmărită de peste 70.000 de persoane.

Au trecut șase luni de când Courtney și-a schimbat dieta și se simte foarte bine. Mai mult, aceasta a reușit să slăbească în jur de 14 kilograme.

Acum nu mai consumă deloc fructe și legume, ci doar și lactate.

“Mănânc doar carne și produse de origine animală, burgeri, ouă, bacon, friptură, creme, cașcaval. Fără legume sau fructe.

Pot crea multe probleme, iar persoanele care se confruntă cu boli autoimune sau de piele pot fi foarte sensibile.”, a explicat Courtney, potrivit .

Femeia a mai spus că organismul ia nutrienții necesari din carne, așa că nu mai are nevoie de fructe și legume. În plus, acum nu se mai simte balonată din cauza legumelor.

“Pot să iau toți nutrienții din carne. Nu mă mai simt balonată din cauza legumelor.

Iar, în cazul fructelor, nu este recomandat să ții o dietă bogată în grăsimi și să îi mai adaugi și carbohidrați și zahăr.

Trebuie să te decizi asupra unei singure surse de energie. Ori scapi de grăsimi, ori scapi de carbohidrați.”, a mai spus ea.

6 months in, amazing health improvements and I’m down 30 lbs (30 left to go). My life has changed for the better 🤩 meat heals!