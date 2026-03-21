O româncă și un iranian, arestați pentru că au încercat să intre într-o bază de submarine nucleare!

ADVERTISEMENT

Poliția scoțiană a anunțat că o femeie româncă, în vârstă de 31 de ani, alături de un bărbat iranian au fost puși sub acuzare pentru că au încercat să pătrundă în baza navală Faslane, unde se află submarinele nucleare ale Marii Britanii. Anunțul Poliției.

O femeie româncă și un bărbat iranian, arestați pentru că au încercat să pătrundă în baza navală Faslane, a Marii Britanii

Bărbatul iranian, în vârstă de 34 de ani, și femeia româncă ar fi încercat să pătrundă în baza navală joi, 19 martie, în jurul orei locale 19:00, anunță . Cei doi urmează să se prezinte în fața Tribunalului din Dumbarton, în timp ce ancheta este în curs de desfășurare.

ADVERTISEMENT

Baza navală Faslane are în găzduire nucleul flotei de submarine . Marina Regală anunțase ulterior că o femeie și un bărbat au încercat să pătrundă în baza care deține submarine nucleare.

Unde se află baza navală Faslane

Baza navală Faslane a Marii Britanii este situată pe Gare Loch, la o distanță de aproape 40 de kilometri nord-vest de Glasgow. Este exact locul în care se află toate submarinele nucleare ale Marinei Negale. Acestea conțin cele patru submarine din clasa Vanguard, care se ocupă cu transportul rachetelor nucleare Trident.

ADVERTISEMENT

Incidentul vine ca urmare a , care a declanșat o adevărată criză la nivel mondial. „Regatul Unit a ridicat nivelul de protecție pentru bazele și personalul britanic la cel mai înalt nivel”, spunea prim-ministrul Keir Starmer.