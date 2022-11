O femeie s-a căsătorit cu o păpușă din cârpe și susține că ar fi fost înșelată de “soț”: “L-a văzut cu o altă femeie”

O femeie din Brazilia s-a căsătorit cu o păpușă de cârpe, iar “soțul” ar fi înșelat-o și ar fi fost văzut alături de o altă femeie, după cum a povestit aceasta. Cei doi ar avea și un copil.

O femeie din Brazilia s-a căsătorit cu o păpușă din cârpe și susține că a fost înșelată

“Soțul” acestei femei este o alegere cel puțin bizară și, deși pare o glumă, brazilianca susține că păpușa este iubirea vieții sale și că au chiar și un copil împreună.

ADVERTISEMENT

Mai mult, Marcelo, așa cum se numește păpușa, , după cum a declarat aceasta.

Păpușa de cârpă ar fi intrat într-un motel cu o altă femeie. Soția lui ar fi aflat acest lucru chiar de la prietena sa.

ADVERTISEMENT

Femeia susține că a văzut conversațiile cu cealaltă femeie în telefonul lui Marcelo și că l-ar fi confruntat pe acesta în legătura cu aventura. “Soțul” ei ar fi negat totul și chiar și-ar fi cerut iertare de la ea.

“Am fost foarte tristă și abia am putut dormi pentru că îmi iubesc atât de mult soțul, dar el a negat trădarea.

ADVERTISEMENT

Am aflat printr-o prietenă care mi-a spus că l-a văzut pe Marcelo intrând într-un motel cu o altă femeie, în timp eram internată cu Marcelinho, fiul nostru, care avea un virus.

La început, am crezut că minte, dar apoi am început să mă uit prin telefonul lui și am văzut conversațiile, ceea ce m-a asigurat că mă înșală.

ADVERTISEMENT

A tot negat totul și a spus că mă iubește foarte mult, și-a cerut iertare și a plâns mult. L-am întrebat cine este femeia și nu mi-a răspuns. (…)

ADVERTISEMENT

Îmi amintesc mereu că mi-a promis loialitate la altar și nu pot să cred că mi-a făcut asta. I-am spus, cei care iubesc nu trădează și noi am jurat dragostea veșnică.

Băiețelul nostru fericit este foarte bine îngrijit și îl voi boteza în curând”, a mai declarat aceasta, pentru sursa menționată.”, a explicat Meirivone Rocha Moraes, potrivit .

După presupusa aventură a lui Marcelo, cei doi dorm acum în paturi separate, a mai spus Meirivone.

La nunta femeii cu păpușa de cârpe ar fi venit peste 250 de persoane

Femeia din Brazilia a mai spus că a început să aibă îndoieli cu privire la relația cu Marcelo. Doar ea întreține familia și plătește singură facturile, conform sursei citate.

Între Meirivone și Marcelo a fost o dragoste intensă, motiv pentru care a decis să se căsătorească cu el. La nuntă ar fi participat peste 250 de invitați.

La doar 35 de minute după nuntă, femeia spune că i-a dăruit un fiu lui Marcelo.

În cele din urmă, femeia l-a iertat pe soțul ei, dar nu “complet”. Meirivone nu crede că poate trăi fără partenerul ei de viață.

Femeia și-a expus povestea pe . Mai mulți utilizatori au comentat, iar multora nu le-a venit să creadă că soțul femeii este o păpușă.

Meirivone va sărbători în decembrie prima aniversare cu soțul ei. Cu toate acestea, brazilianca spune că relația lor “atârnă de un fir de ață”.